TikTok publie un nouveau rapport sur la façon dont les familles se connectent via les clips TikTok

TikTok a publié un nouveau rapport qui examine comment les familles se connectent via des clips TikTok et comment l’application s’adresse à tous les âges, qui s’engagent via #FamilyTok et les hashtags associés.

Comme expliqué par TikTok :

«Des tout-petits attachants avec de grandes attitudes aux grands-mères avec des one-liners hilarants, TikTok transcende les générations et rassemble les familles pour créer, s’amuser et se divertir. Pour reconnaître cette communauté unique de créateurs, nous présentons aujourd’hui « TikTok Runs In The Family », un rapport qui explore les créateurs populaires, les vidéos, les hashtags et les tendances de cette année qui ont aidé les familles à devenir plus connectées, à rire de manière incontrôlable et à trouver un deuxième famille à travers la communauté TikTok.

Je veux dire, « la deuxième famille » pourrait le pousser, mais l’idée du rapport est de souligner comment un large éventail de personnes sont capables de trouver des tendances divertissantes et participatives pour elles, et de souligner que l’application n’est pas uniquement destinée au jeune public. .

Ce qui peut être une proposition risquée. Facebook, et maintenant sans doute Instagram, ont perdu une partie de leur attrait pour les jeunes au fil du temps en raison de l’adoption élargie par les utilisateurs plus âgés, qui a amené leurs proches et d’autres connexions, dans leurs réseaux plus larges, réduisant ainsi le facteur cool et la liberté de publication, dans chaque.

TikTok est encore loin de cela, et vraiment, toutes les applications qui cherchent à maximiser l’utilisation doivent faire ce compromis à un moment donné. Et finalement, avoir plus d’utilisateurs est un meilleur problème à long terme.

Le rapport de 19 pages met en évidence les tendances des mèmes, des créateurs et des partenariats de contenu de marque entre les créateurs familiaux, ainsi que des hashtags clés et des informations sur l’utilisation.

Le rapport examine également les effets couramment utilisés dans ces communautés :

Avec une analyse plus large de la popularité croissante de certaines des tendances et des tags les plus populaires du genre :

Si vous pouvez appeler ça un genre. L’accent plus large ici est mis sur le contenu lié aux familles, qui comprend la parentalité, les relations familiales, les frères et sœurs, les couples, etc. Cela couvre un assez large éventail de types de contenu et de tendances différents, donc autant que TikTok cherche à mettre en évidence la diversité de ses créateurs et son attrait plus large, les liens avec la tendance principale des «familles» peuvent être assez minces.

Même ainsi, il y a beaucoup d’informations pertinentes et intéressantes sur les tendances à prendre en compte, qui pourraient donner un meilleur aperçu de la popularité des tendances clés et vous ouvrir les yeux sur des aspects de la communauté TikTok dont vous ignoriez l’existence.

Vous pouvez télécharger le rapport complet « TikTok Runs in the Family » ici.