TikTok rejoint la Coalition contre la maltraitance des enfants

05/06/2021 à 09:57 CEST

Ce n’est pas un secret que TikTok est très populaire auprès des jeunes. En effet, 25% de ses utilisateurs ont entre 10 et 19 ans, ce qui est loin d’être réalisé dans d’autres réseaux sociaux où la population est assez âgée (comme Facebook). Il est donc logique que TikTok prend des mesures supplémentaires pour protéger votre public. Jeudi dernier, la société a expliqué qu’elle avait rejoint le Coalition technologique, une organisation structurée par Apple et Google qui cherche à protéger les enfants contre l’exploitation sexuelle en ligne.

«Nous espérons contribuer avec notre expérience et contribuer à notre apprentissage pour assurer la sécurité des enfants», a expliqué un porte-parole de TikTok expliquant ses raisons de rejoindre la Coalition technologique. Dans le cadre du déménagement, l’entreprise se joindra au panel de l’organisation et siégera à divers comités pour donner un coup de pouce à la protection des enfants. Ils travailleront ainsi main dans la main avec des experts des problèmes qui affectent leur application pour gérer le problème de la maltraitance des enfants.

Avec l’annonce d’aujourd’hui, TikTok a également souligné certaines des mesures qu’il a prises pour protéger les mineurs. Pour commencer, par défaut les comptes des enfants entre 13 et 15 ans sont mis en privé, et seules les personnes de plus de 16 ans peuvent utiliser l’application pour diffuser en direct. La compagnie a également a pris de nombreuses mesures après avoir été condamné à une amende des États-Unis de 5,7 millions de dollars.