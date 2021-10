TikTok rejoint l’engouement pour le NFT – La collection Lil Nas X en premier

Crédit photo : TikTok Newsroom

TikTok lance une collection NFT baptisée TikTok Top Moments – avec Lil Nas X en premier.

TikTok dit que les nouveaux NFT seront conçus par certains de ses créateurs qui définissent la communauté, inspirés des vidéos tendance qu’ils ont créées. “S’appuyant sur notre engagement à aider les créateurs à atteindre leurs objectifs dans l’économie croissante des créateurs, les TikTok NFT offrent aux créateurs un moyen d’être reconnus et récompensés pour leur contenu, et aux fans de vivre un moment culturellement significatif sur TikTok”, indique le communiqué de presse. dit.

Les TikTok NFT seront alimentés par Immutable X, une solution de mise à l’échelle de couche 2 pour la blockchain Ethereum. TikTok Top Moments proposera une sélection de six vidéos TikTok importantes sur le plan culturel de créateurs sur la plate-forme. Chaque NFT célèbre les créateurs Lil Nas X, Rudy Willingham, Bella Poarch, Curtis Roach, Brittany Broski, FNMeka, Jess Marciante et Gary Vaynerchuk.

“Les bénéfices iront en grande partie directement aux créateurs et aux artistes NFT impliqués, offrant aux fans et aux passionnés de TIkTok et NFT un moyen de montrer leur soutien aux créateurs qu’ils aiment”, a déclaré TikTok à Digital Music News. La première collection TikTok NFT avec Lil Nas X sera disponible sur un site de dépôt dédié. Une série de baisses hebdomadaires aura lieu jusqu’à la fin du mois.

Collection TikTok NFT – Drop Roll OutLil Nas X x Rudy Willingham – 6 octobre

Rudy Willingham a réalisé une vidéo en stop motion du tube de Lil Nas X, “Montero (Call Me By Your Name)” prenant d’assaut TikTok. Ce NFT présente un kaléidoscope de couleurs et de sons.

Curtis Roach x Coin Artist

Curtis Roach a créé la chanson de quarantaine populaire qui est devenue un hymne TikTok l’année dernière. La rappeuse s’est associée à l’artiste NFT Coin Artist dans son premier drop inspiré par la musique.

FNMeka x RTFKT

FNMeka est un robot rappeur que nous avons couvert ici sur Digital Music News. Avec une audience de 10 millions de followers sur TikTok, la collaboration est entre deux frères IRL – Brandon et Chris Le.

Gary Vaynerchuk x JessssTheMess x x0r

Jess Marciante, Gary Vaynerchuk et x0r veulent que la vidéo la plus assemblée sur Tiktok vive dans votre tête gratuitement. Cette collaboration est amusante – présentée par une star de TikTok et deux hommes d’affaires qui aiment les NFT.

Bella Poarch x Grimes

Bella Poarch et Grimes sont des musiciens dynamiques avec une pertinence culturelle : l’un est une icône de TikTok, l’autre est un pionnier de la NFT. Dans cette goutte, des amis IRL s’entraident pour pénétrer dans le prochain grand espace.

Brittany Broski x Grimes

Kombucha Girl s’associe à Grimes pour créer une goutte NFT où l’intégralité des bénéfices ira à une œuvre caritative.