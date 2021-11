TikTok relance la fonctionnalité de questions-réponses avec plus d’options

Plus tôt cette année, TikTok a introduit une nouvelle fonctionnalité de questions-réponses pour permettre aux utilisateurs d’envoyer des questions aux créateurs, similaire à ce que vous pouvez faire sur Instagram avec les boîtes à questions. La fonctionnalité a mystérieusement disparu du réseau social des mois plus tard, mais maintenant TikTok relance Q&A avec encore plus d’options.

Comme l’a noté le consultant en médias sociaux Natt Navarra, la fonctionnalité de questions-réponses est de retour sur TikTok. Cette fois, cependant, la société a également ajouté une option pour inviter d’autres personnes à répondre à vos questions.

Les utilisateurs peuvent choisir de rendre les questions-réponses visibles sur leur profil et également choisir qui peut les inviter à répondre aux questions. Comme le montre une capture d’écran, les utilisateurs de TikTok peuvent restreindre les questions-réponses aux abonnés, aux amis qui vous suivent ou à personne. Si vous désactivez la fonction Q&R, les questions et réponses n’apparaîtront pas sur votre profil pour les autres.

TikTok développe également une autre fonctionnalité appelée « Ask on TikTok », qui, comme son nom l’indique, est une communauté ouverte pour poser des questions sur le réseau social. Il y a une liste de toutes les questions posées par les utilisateurs, et chacune montre les réponses à cette question dans des vidéos.

Sur une note connexe, TikTok permettra également aux utilisateurs de marquer d’autres personnes dans les vidéos, il sera donc plus facile de montrer aux autres qui est avec vous dans un clip.

Vous pouvez télécharger gratuitement TikTok sur l’App Store.

