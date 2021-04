TikTok renforce tranquillement son équipe de licence musicale

TikTok cherche à renforcer son équipe juridique avec des experts en licences musicales.

TikTok cherche à embaucher un avocat transactionnel junior spécialisé dans les licences musicales pour les plates-formes numériques. La société souhaite renforcer ses bibliothèques de licences musicales accessibles à ses utilisateurs par le biais d’accords de licence.

«Vous rédigerez et négociez une variété d’accords de licence de droits musicaux, y compris des accords généraux / catalogue avec des maisons de disques, des agrégateurs, des éditeurs de musique et des sociétés de gestion collective aux États-Unis et en Amérique latine», indique la description de poste sur LinkedIn.

“Vous travaillerez de manière interfonctionnelle avec les ventes, la stratégie de marque, le contenu musical, la croissance des utilisateurs et d’autres équipes pour obtenir les droits relatifs aux initiatives d’événements de marketing, de promotion et de diffusion de musique en streaming sur TikTok, y compris les droits de synchronisation pour les enregistrements sonores et les compositions musicales” un autre point lit.

TikTok recherche un avocat pour fournir une expertise et des conseils stratégiques sur les opérations musicales de l’entreprise, les produits et d’autres équipes liées à la myriade d’utilisations de la musique sur TikTok. Cela comprend les licences musicales pour le contenu généré par les utilisateurs et les implications de la «sphère de sécurité» en vertu du Digital Millennium Copyright Act (DMCA).

Les qualifications professionnelles pour le poste comprennent une connaissance pratique du paysage des droits de la musique numérique aux États-Unis et en Amérique latine. Cela inclut les exemptions de responsabilité «safe harbour» pour les plates-formes UGC. Au moins trois ans d’expérience dans la négociation de contrats de licence de musique pour des fournisseurs de services numériques, des médias ou des entreprises technologiques.

D’autres qualifications incluent couramment l’anglais et, idéalement, l’espagnol ou le portugais. Les candidats potentiels doivent être prêts à se rencontrer pendant des heures en dehors de leur fuseau horaire et doivent être membres du barreau de l’État de Californie ou de New York (c’est là que se trouvent les bureaux de TikTok).

C’est un regard intéressant sur la façon dont TikTok prévoit de renforcer son équipe de licences de musique pour les combats futurs.

La présence de TikTok dans l’industrie de la musique ne cesse de croître, malgré la menace d’interdiction l’année dernière. Il a façonné les nouvelles tendances de l’industrie plus que tout autre réseau de médias sociaux disponible. TikTok a émergé de tellement de tendances qu’il y a un «effet TikTok» associé à la viralité de la plate-forme.

TikTok veut une équipe juridique capable de fournir les conseils dont elle a besoin pour le réseau complexe d’accords de licence de musique. Si vous souhaitez postuler pour le poste, vous pouvez le faire sur le site Web de TikTok avec la liste des emplois. Il existe également une liste plus large d’exigences qui n’ont pas été couvertes ici.

TikTok a des bureaux mondiaux à Los Angeles, Mountain View, Toronto, New York, Sao Paolo, Londres, Paris, Berlin, Dubaï, Mumbai, Singapour, Jakarta, Séoul et Tokyo.