TikTok renverse Google pour la première fois : le site Web le plus visité de 2021 | La technologie

Le réseau social TikTok continue de battre tous les records et a désormais réussi à détrôner le géant Google comme site le plus visité cette année. C’est ce qu’indique la société de sécurité Web Cloudflare dans son classement des domaines les plus populaires.

La plate-forme a pris une grande importance l’année dernière après le déclenchement de la pandémie, avec des personnes piégées à la maison et à la recherche de divertissement via l’application TikTok. En septembre, il a enregistré plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois et a même éclipsé Facebook en tant qu’application la plus téléchargée au monde sur les appareils mobiles.

Le dernier rapport de l’année de Cloudflare, Year in Review 2021, via son service Radar, a révélé que TikTok a réussi à ravir la position de numéro 1 à Google. Cela a surpris tout le monde, puisque l’année dernière la plateforme a atteint le 7e rang avec, logiquement en tête, Google.com.

« Il y avait quelques jours où Google était n°1, mais octobre et novembre étaient principalement des jours TikTok, notamment Thanksgiving (25 novembre) et Black Friday (26 novembre) », ajoute Cloudflare. .

De toute évidence, il a également dépassé les plateformes telles que Facebook ou NetflixMais il convient de mentionner que Google couvre les activités Web sur ses autres propriétés, notamment Maps, Translate, Photos, Flights, Books et News, ce qui rend la victoire encore plus gratifiante pour TikTok. Et, selon Statistica, il a connu une croissance de 180 % de sa consommation chez les jeunes de 15 à 25 ans.

L’ordre serait alors le suivant : TikTok.com ; Google com ; Facebook.com ; Microsoft.com ; Apple.com ; Amazon.com ; Netflix.com ; YouTube.com ; Twitter.com ; WhatsApp.com. Vous pouvez vérifier toutes les données sur son site officiel.

De Cloudflare, ils rapportent que bien que TikTok soit positionné en haut du classement, il est vrai qu’il y a eu des moments où d’autres sites Web tels que YouTube, en raison du coup d’État au Myanmar et de la vidéo virale qui a suivi ou de la popularité que Netflix a gagnée ces derniers temps. mois, ils étaient tout près d’arracher cette première position.

Cependant, la popularité auprès des plus jeunes (et moins jeunes) qu’ils ont atteint avec leur multitude de vidéos virales, des chansons qui redeviennent à la mode ou des tiktokers qui deviennent millionnaires pour une simple vidéo, il est impossible de se l’arracher et elle a plus qu’un or mérité.