in

TikTok s’associe à Audius, une application de streaming qui utilise Ethereum. Les artistes peuvent désormais partager facilement leurs chansons à partir du service de musique décentralisé sur le géant de la vidéo sociale.

En particulier, le service de streaming basé sur Blockchain Audius est devenu la première plate-forme musicale, permettant une intégration directe avec le kit de son TikTok.

Plus précisément, les artistes peuvent désormais télécharger une chanson et cliquer sur « Partager sur TikTok » pour rendre leur travail disponible à l’ensemble de la communauté des utilisateurs de TikTok. Et l’ensemble du processus prendra moins d’une minute.

À cet égard, Forrest Browning, cofondateur et chef de produit d’Audius, a déclaré : « Nous sommes fiers d’être l’un des premiers partenaires de lancement de TikTok Sounds. Et pour donner aux artistes Audius l’opportunité d’augmenter encore plus leur visibilité.

De même, Roneil Rumburg, PDG d’Audius, a déclaré: “Les artistes qui ont du contenu sur Audius peuvent le transférer vers TikTok en un seul clic.”

Audius s’associe à TikTok !

Selon une interview de Rolling Stone avec Forrest Browning, dans le cadre du partenariat, les musiciens pourront partager leur travail sur Audios et TikTok. Ce qui permettra à d’autres créateurs d’utiliser leurs morceaux dans des vidéos et d’augmenter leur portée sur la plateforme.

« Nous avons une grande communauté. Et nous sommes heureux de leur donner un accès facile pour partager leur musique sur TikTok Sounds.”

De même, Audius a été choisi comme l’un des premiers partenaires de TikTok pour sa fonctionnalité Sounds Kit, qui permet aux chansons d’être transférées de manière transparente vers l’application centrée sur la vidéo. Grâce à cette fonctionnalité, les artistes qui publient leurs chansons sur Audius peuvent les mettre à la disposition des utilisateurs de TikTok. Pour être inclus dans leurs vidéos, ce qui peut les exposer à un très large public.

La nouvelle fonctionnalité débloquera immédiatement l’accès au contenu audio de la bibliothèque du service de streaming de plus de 100 000 artistes. Y compris Skrillex, deadmau5, Weezer, Diplo, Mike Shinoda de Linkin Park et Disclosure.

Il doit être clair que le service de streaming musical Audius n’est pas comme SoundCloud ou Spotify. Il s’agit d’un service entièrement décentralisé construit sur un réseau Blockchain. En outre, il s’agit du premier service de streaming à s’associer au service de réseautage social populaire TikTok afin que les artistes puissent facilement porter leurs chansons sur l’application.

Mieux connaître Audius

Pour une meilleure compréhension, fondée en 2018, Audius est une application Blockchain grand public entièrement décentralisée qui permet aux artistes de se connecter avec les fans pour partager du contenu monétisé exclusif. Il prétend attirer cinq millions d’utilisateurs uniques chaque mois.

En fait, en juillet, Audius a annoncé un partenariat avec le Solana Creator Fund. Pour attirer de nouveaux artistes sur votre plateforme.

“En plus de nos efforts avec Solana pour soutenir les créateurs entrant dans l’espace, l’intégration de TikTok augmente l’entonnoir des créateurs potentiels.”

Comme TikTok, Audius ne verse actuellement pas de redevances aux artistes qui utilisent la plate-forme pour diffuser de la musique. Mais, il offre une plate-forme pour interagir avec les fans et trouver des auditeurs.

En conclusion, Rumburg a déclaré : « L’intégration de TikTok permet aux artistes Audius de lier leurs abonnés TikTok à Audius, et vice versa, les aidant à développer leur audience des deux côtés. Le suivi sur les réseaux sociaux est souvent isolé, donc les artistes sont ravis de pouvoir croiser leurs fans sur autant de plateformes que possible ! “

Je termine avec cette phrase de Guy Lawrence : « Un grand pas en avant avec ce nouveau rôle.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport