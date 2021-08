TikTok, Shopify Tester TikTok Shopping – WWD

Les ambitions de vente au détail de TikTok ont ​​fait un bond en avant mardi lorsque la plate-forme de vidéo sociale et son partenaire Shopify ont dévoilé une expansion significative pour piloter TikTok Shopping aux États-Unis, au Royaume-Uni et au Canada.

Les sociétés sociales et de commerce électronique ont uni leurs forces en octobre 2020 dans le cadre d’un accord qui a donné aux commerçants la possibilité de lancer et d’exécuter le marketing TikTok au sein de Shopify. Mais cette relation s’est avérée être un tremplin vers la fonctionnalité d’achat plus directe qui vient d’être annoncée.

Le test, déjà lancé aux États-Unis et au Royaume-Uni et qui arrivera au Canada dans les semaines à venir, permet à certains marchands Shopify disposant d’un compte TikTok for Business d’ouvrir un onglet « Shopping » sur leur profil TikTok lié à leurs catalogues de produits, créant ainsi un destination de stockage. Ces marchands pourront également étiqueter des articles dans des publications et des vidéos TikTok organiques qui renvoient à leurs vitrines, afin que les consommateurs puissent les acheter. Les transactions seront traitées par Shopify.

L’entreprise de technologie de vente au détail n’est pas étrangère au commerce social, car elle fonctionne déjà avec les épingles de produits Pinterest, les boutiques Facebook et les boutiques Instagram. Mais avec TikTok – un poids social émergent, en particulier parmi les consommateurs de la génération Z – il semble y avoir un niveau d’excitation différent.

“En permettant pour la première fois de nouvelles expériences d’achat dans l’application et la découverte de produits sur TikTok, Shopify alimente l’économie des créateurs sur l’une des plateformes sociales et de divertissement à la croissance la plus rapide au monde”, a déclaré Harley Finkelstein, président de Shopify. “Nous sommes ravis d’aider cette prochaine génération d’entrepreneurs à se connecter avec leur public de plusieurs manières – et avec TikTok en tant que partenaire visionnaire.”

Les magasins Shopify intéressés à rejoindre le pilote peuvent faire la demande sur le canal TikTok de Shopify, a déclaré la société.

La proposition a immédiatement suscité l’intérêt, du moins parmi les TikTokers de haut niveau comme Kylie Jenner, qui a révélé que Kylie Cosmetics serait parmi les premiers à vendre directement via le réseau de partage de vidéos.

« J’ai bâti mon entreprise sur les réseaux sociaux ; c’est là que mes fans vont en premier pour rechercher les nouveautés de Kylie Cosmetics », a déclaré Jenner dans l’annonce de Shopify. “Je m’amuse tellement à créer des vidéos TikTok et j’adore partager les publications de mes fans utilisant les produits. C’est pourquoi je suis ravi que Kylie Cosmetics soit l’une des premières à permettre aux clients de faire leurs achats directement sur notre TikTok !

Selon la société, la demande pour TikTok est croissante parmi ses marchands, les installations sur les canaux de commerce social de Shopify ayant bondi de 76% entre février 2020 et 2021.

Pendant ce temps sur TikTok, son intérêt pour le shopping n’a cessé de progresser au fil d’une série de mouvements liés au commerce de détail, y compris un défi de hashtag achetable en 2019 et des partenariats commerciaux avec des marques et des détaillants comme Levi Strauss & Co. et Walmart Inc. Ce dernier a travaillé avec TikTok sur shopping en direct pour les vacances et est revenu pour une campagne de shopping en direct au printemps dernier.

Puis, en mai, TikTok a confirmé qu’il testait les achats in-app en Europe. Cela ressemblait à la preuve la plus concrète des ambitions de commerce social de l’entreprise technologique, au moins avant l’annonce de mardi.

Il convient de noter que le pilote alimenté par Shopify dans TikTok redirige vers les sites de commerce électronique des magasins, où les utilisateurs effectueront réellement leurs achats. Cependant, le test d’achat dans l’application de TikTok peut signaler son désir de contenir toute l’expérience dans ses propres murs.

Pour TikTok, dont le test couvrira des centaines de magasins – une petite tranche d’une plate-forme massive qui compte plus de 2 milliards de téléchargements et plus d’un milliard d’utilisateurs actifs par mois – cette distinction pourrait avoir de l’importance. Cela suggère que l’arrangement Shopify, bien qu’un grand pas en avant, n’est encore qu’une étape dans le voyage, pas la destination.

Le développement continu, face à des concurrents tels que Facebook et Instagram pour stimuler les services vidéo, les fonctionnalités d’achat et les produits publicitaires, marque l’élan du commerce social d’aujourd’hui.

Alors que la frénésie de 2020 a atteint un maximum de mousse grâce à une pandémie qui a empêché de nombreux consommateurs d’accéder aux magasins physiques, les ventes du commerce social aux États-Unis en 2021 devraient encore augmenter de 35,8%, selon eMarketer, mettant 36,62 milliards de dollars en jeu.