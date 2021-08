TikTok Spark Ads : Le guide ultime pour les spécialistes du marketing

Partout, les consommateurs se plaignent du nombre d’annonces qu’ils reçoivent en ligne. Personne n’aime la nature interrompue des publicités numériques, qui est un obstacle majeur que les marques tentent de surmonter. En fait, Statista a signalé qu’environ 63 % des internautes aux États-Unis ont une attitude négative à l’égard de la visualisation d’une publicité dans une vidéo en ligne. La solution à ce problème ? Annonces TikTok Spark.

Récemment, TikTok a lancé une nouvelle option publicitaire permettant aux marques de sponsoriser du contenu organique déjà tendance sur l’application. Cette option publicitaire permettra aux entreprises de recevoir un coup de pouce sans perdre de temps à créer du contenu ou à mandater un influenceur pour le faire. Avec plus de 800 millions d’utilisateurs actifs par mois dans le monde, il n’est pas surprenant que les marques capitalisent et essaient de gagner de l’argent avec TikTok.

Intrigué par ce nouveau format d’annonce ? Voyons comment démarrer avec les publicités TikTok Spark.

Pourquoi devriez-vous faire de la publicité sur TikTok ?

De nombreux annonceurs sont conscients de la croissance rapide de TikTok, mais hésitent toujours à investir leur budget publicitaire dans une campagne payante. Les deux hypothèses les plus courantes des spécialistes du marketing sont :

Tous les utilisateurs de TikTok sont un groupe démographique plus jeune et une publicité payante peut ne pas cibler leur public idéal. Leur marque n’est pas adaptée au contenu de TikTok.

Bien que ces hypothèses soient valables, elles ne sont pas nécessairement vraies.

Des statistiques pour vous aider à déterminer si votre entreprise doit faire de la publicité sur TikTok

Les publicités TikTok Spark conviennent-elles à votre marque ?

Avec la nouvelle fonctionnalité publicitaire « Spark », les spécialistes du marketing peuvent identifier les vidéos qui correspondent à la campagne médiatique. De nombreux créateurs présenteront un produit ou un service dans leurs vidéos TikTok sans contrat de marque sécurisé. S’ils aiment une certaine marque, ils la partageront généralement avec leur public. Les marques peuvent efficacement contacter ces créateurs et utiliser ou réutiliser leur contenu pour des campagnes TikTok payantes. Ces contenus efficaces ont fait leurs preuves car ils proviennent d’un tiers que le public cible de la marque a jugé crédible.

Avec l’aide de Spark, les marques peuvent désormais booster leurs produits et services sur TikTok. Les marques peuvent booster les publications organiques et les convertir en annonces TopView et In-Feed pour des taux de conversion plus élevés chaque fois qu’un contenu pertinent est créé. TikTok a permis aux marques et aux créateurs de monétiser des flux vidéo organiques grâce à des publicités directes qui ne perturbent pas les expériences des utilisateurs.

L’une des principales raisons de ce soin apporté à l’expérience utilisateur est que TikTok est connu pour ses flux courts. La perturbation des vues des utilisateurs peut entraîner des associations négatives intenses avec l’application. Pour éviter cela et améliorer l’expérience, le nouveau format de publicité native de Spark Ads apporte des conversions créatives à TikTok sans perturber les attentes des utilisateurs. Le nouveau format publicitaire permet aux utilisateurs de devenir co-créateurs et consommateurs des publicités.

Guide pratique pour les publicités TikTok Spark

Les publications boostées par TikTok ont ​​été améliorées pour devenir des publicités Spark. Les publicités Spark, contrairement aux publications boostées, reposent toutes sur des partenariats créatifs avec une excellente qualité et un contenu pertinent. TikTok génère un code d’autorisation que l’annonceur (ou le spécialiste du marketing) peut saisir via le compte publicitaire. Ce code d’autorisation ne peut être exécuté via le compte publicitaire que lorsque le créateur met en ligne une vidéo organique.

Comment travailler avec les publicités TikTok Spark et trouver des créateurs ?

Pour les marketeurs, il est nécessaire de contrôler la voix et l’image de la marque.

Créer des directives de marque :

Étant donné que les utilisateurs et les clients verront les publicités sur les vidéos des créateurs de contenu, il est nécessaire d’inclure les directives de la marque lors de la collaboration avec les créateurs de contenu. Une directive de base pour les créateurs que les spécialistes du marketing numérique peuvent envoyer aux créateurs peut être quelque chose comme :

Au moins une vidéo entre 30 et 60 secondesBrève description du produit ou du service avec un visage complet ou un environnement propreEn cas d’échantillonnage de produit – montrer un avant et un aprèsParlez positivement de la marque et de ses produits, en énumérant tous les aspects positifs du produit et de la marque. n’utilisez pas de blasphème ou de vulgarité dans la vidéoN’utilisez pas d’audio protégé par le droit d’auteurNe montrez aucun concurrent dans la vidéo ou leurs noms de marqueNe marquez aucune autre entreprise dans la vidéoUtilisez des superpositions de texte pour les légendes d’avantages/sous-titrage pour l’accessibilitéInclure uniquement les hashtags spécifiés par l’entreprise

Inclure quelques directives simples mais basiques lors de l’approche des créateurs de contenu est un excellent moyen de maintenir la voix et le ton de la marque. Il est également nécessaire de s’assurer que la création de vidéo organique se fait à l’aide de ces directives pour garder une image de marque positive.

Contacter les créateurs de contenu et les influenceurs :

Une fois que vous avez trouvé quelques créateurs TikTok avec lesquels vous souhaitez travailler, contactez-les au sujet d’une collaboration potentielle. Il est préférable de commencer à négocier le budget et les livrables dès le départ. Les créateurs de contenu novices sur TikTok avec très peu de vidéos virales peuvent être plus faciles à convaincre que les créateurs bien établis. Il est également bon de travailler avec des créateurs prometteurs pour augmenter la traction et permettre à l’algorithme TikTok de booster les vidéos automatiquement. Faire cela permet d’économiser de l’argent dans la promotion des coûts.

Comment obtenir le code d’autorisation TikTok Spark Ads :

Une fois que le créateur a publié le contenu sur TikTok, il est maintenant temps d’obtenir le code d’autorisation de l’annonce Spark. Les publicités Spark fonctionnent de deux manières. Ils aident les marques à collaborer avec les créateurs de contenu, mais rendent également les créateurs responsables de la diffusion des publicités. Une fois le contenu téléchargé, les créateurs doivent partager le code d’autorisation avec la marque pour booster la publication organique. Voici comment les utilisateurs de TikTok peuvent activer l’autorisation publicitaire sur leur compte :

Le créateur de TikTok doit activer « Autorisation publicitaire » dans le paramètre de confidentialité de son compte. Le créateur devra ensuite sélectionner la vidéo (à booster), cliquer sur les trois points et être redirigé vers la page « Partager vers ». Appuyez sur le bouton « Paramètres des annonces » et acceptez les termes et conditions de la publicité de TikTok. L’acceptation de ces conditions fera passer la vidéo de Privée à Publique et la rendra visible pour tout le monde. Une fois les conditions acceptées, la période d’autorisation et le code vidéo peuvent être générés instantanément. Les créateurs doivent cliquer sur le bouton « Générer le code » et spécifier combien de temps ils autorisent le contenu. La période d’autorisation par défaut est de trente jours.

Lorsque le code est généré, les créateurs doivent partager le code avec l’équipe de la marque à des fins promotionnelles. Lorsque l’équipe utilise le code, il devient vert. Les spécialistes du marketing peuvent également suivre les codes grâce à des efforts de collaboration entre l’équipe de marketing numérique et le créateur de contenu. À l’expiration de la période d’autorisation, la fonction « supprimer le code » apparaîtra.

Comment configurer une annonce TikTok Spark dans le compte publicitaire ?

Une fois que le créateur de contenu a partagé le code d’autorisation, le responsable marketing doit passer aux étapes suivantes. Voyons cela étape par étape.

Connectez-vous au tableau de bord des annonces TikTok. Il y a quatre onglets visibles en haut. Vous devez faire défiler jusqu’à “Actifs” et cliquer sur “Création”. Dans “Création”, sélectionnez l’option “Spark Ads” et cliquez sur “Demander une autorisation”. C’est ici que le code envoyé par le créateur de contenu doit être saisi. Copiez-collez le code exact (sans manquer aucun caractère). Une fois que la vidéo TikTok apparaît (que le créateur de contenu a créée), vous devez cliquer sur “Confirmer”. Si vous avez plusieurs annonces, il est préférable de diviser le Spark. Les annonces étant donné que les taux de clics sont beaucoup plus élevés que les annonces des pages de marque. Une fois les annonces réparties dans la campagne et les différents groupes d’annonces établis, vous devez cliquer sur « Créer ». Ensuite, vous devez passer de l’onglet Créer. dans l’onglet Spark Ads.Sélectionnez la publication que vous souhaitez booster, ajoutez le bouton Call To Action et entrez le lien pour la page de destination de la marque. Le bouton Call To Action peut être nommé conformément aux directives de la marque. Cependant, le nom de la vidéo restera le même (selon le créateur de contenu). Enregistrez toutes les modifications.

Conseils supplémentaires :

Les spécialistes du marketing doivent être très attentifs à la musique et aux créateurs de contenu vidéo pour le compte de la marque. Il est préférable de fournir des hashtags comme « #[brandname]partenaire » pour se conformer aux directives de la FTC. Le respect des règles est nécessaire pour une transparence totale. Les créateurs doivent également être informés qu’ils ne doivent utiliser que des sons et de la musique de la bibliothèque TikTok Commercial Sounds. Tout le reste peut tomber sous le coup d’une violation du droit d’auteur. Il est préférable de permettre aux influenceurs et aux créateurs de créer du contenu en fonction de leur créativité, mais leur donner un ensemble de directives à respecter permet de maintenir l’image de marque constante tout en protégeant le contenu. Il est préférable de communiquer les directives écrites de manière professionnelle pour assurer la conformité de tous les côtés. Cela aide également les spécialistes du marketing numérique à maintenir l’image et la réputation de la marque.

Emballer

TikTok vise à favoriser une meilleure collaboration de contenu entre les créateurs et les marques, permettant aux deux d’obtenir un degré de reconnaissance plus élevé sans compromettre l’expérience utilisateur. Les publicités Spark sont excellentes pour booster le contenu qui est sur le point de devenir viral. Le contenu organique sélectionné par l’algorithme TikTok est utile pour une sélection ciblée par les marques.

Il est maintenant beaucoup plus facile (qu’avant) d’utiliser l’algorithme TikTok avec les publicités Spark pour promouvoir efficacement plus de contenu. Les marques peuvent obtenir plus d’abonnés sur TikTok et générer des millions de vues supplémentaires avec l’aide de créateurs de vidéos virales et d’influenceurs.

Auteur : Bretagne Garlin

Brittany gère les activités de marketing pour Agency Vista, le plus grand réseau d’agences de marketing. Son objectif est d’unir des professionnels du marketing tournés vers l’avenir à travers le monde avec des marques de premier plan pour obtenir des résultats impressionnants.

Ancienne élève de la publicité, elle a géré des campagnes pour des entreprises emblématiques telles que Bath and Body Works, QVC/HSN, Air Miles, The… Voir le profil complet ›