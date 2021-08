TikTok Star Dead Days après un tournage de théâtre horrible

La star de TikTok Anthony Barajas est décédée samedi après avoir été blessée lors d’une fusillade dans un cinéma californien le 26 juillet, a annoncé la police. Le jeune homme de 19 ans était l’une des deux victimes de la fusillade. La première victime était Rylee Goodrich, 18 ans. Joseph Jimenez, 20 ans, a été arrêté en lien avec la fusillade.

Barajas et Goodrich assistaient à une projection de The Forever Purge au Regal Edwards Theatre de Corona, en Californie, vers 21h30, ont annoncé les autorités. Après la fin du film, les membres du personnel ont découvert que deux personnes avaient reçu une balle dans la tête, a déclaré le procureur du comté de Riverside, Mike Hestrin, rapporte NBC News.

Goodrich a été déclaré mort sur les lieux, mais Barajas a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin et placé sous assistance respiratoire. Il est décédé tôt samedi matin. “Le département de police de Corona a été informé du décès d’Anthony Barajas tôt ce matin. Nous adressons nos pensées et nos condoléances à sa famille et à ses amis”, a déclaré la police de Corona dans un communiqué.

Jimenez a été arrêté et condamné plus tôt cette semaine pour meurtre, tentative de meurtre et vol qualifié. Vendredi, les procureurs ont déposé une accusation de meurtre dans des circonstances spéciales, ce qui rendrait Jimenez éligible à la peine de mort si les procureurs souhaitent la demander au procès, a déclaré Hestrin. Jimenez est détenu sans caution. La défense a demandé que l’arrangement de Jimenez soit reporté à jeudi. Les procureurs pensent que la fusillade était “aléatoire et non provoquée”.

“Pendant le tournage, personne n’a apparemment entendu le coup de feu”, a déclaré mardi à CBS Los Angeles, une employée de théâtre, Kailyn Dillon, qui ne travaillait pas au moment du tournage. “Je sais que nous effectuons des contrôles de sécurité des sacs tous les jours et, malheureusement, je ne sais pas si cela a été manqué ou s’il était dans un étui à leur ceinture.” Les autorités n’ont trouvé aucune arme sur les lieux à leur arrivée.

Barajas a utilisé le pseudo “itsanthonymichael” sur TikTok, où il comptait plus de 965 000 abonnés. Il avait plus de 52 000 abonnés sur Instagram. Son dernier post sur Instagram, publié le 22 juillet, est devenu un lieu pour ses amis et collègues de laisser des hommages et de partager leurs souvenirs de lui. “Anthony, tu es fort, l’un des gars les plus gentils, les plus gentils et les plus drôles que j’aie jamais rencontrés”, a écrit la blogueuse Jimena Jimenez avant l’annonce de la mort de Barajas. “Nous vous aimons tellement! Prier pour vous.”

La famille de Goodrich a lancé une page GoFundMe pour collecter des fonds pour ses funérailles. Jusqu’à présent, plus de 65 000 $ ont été amassés, dépassant l’objectif de 50 000 $. “Les mots semblent insuffisants pour exprimer le chagrin ressenti par la perte de Rylee”, a écrit sa cousine, Ashley-Starr Cole. “Sa gentillesse et son esprit doux resteront dans les mémoires.”