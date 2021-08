TikTok suit les traces d’Instagram et veut nous vendre des produits dans une nouvelle section de son application | La technologie

in

Les profils TikTok qui répondent à des conditions spécifiques pourront commencer à vendre des produits. Il semble que ce qu’Instagram a fait avec son réseau social a permis de lancer des plans pour devenir des magasins.

La monétisation des réseaux sociaux est quelque chose de plus en plus pressant. Depuis quelque temps déjà, presque toutes les plateformes de téléchargement de contenu ont mis en place des systèmes qui permettent aux utilisateurs d’acheter et de vendre des objets..

L’exemple clair de tout cela est Instagram. Le réseau social né avec la mission de partager des photos et des vidéos n’est plus qu’un amas de publicités, de produits et d’autres éléments. En réalité, les plans du réseau social étaient en vue lorsqu’ils ont restructuré l’interface.

Le nouveau design a commencé avec quelques changements subtils, mais suffisamment importants pour affecter les utilisateurs. Instagram a déplacé le bouton de création de publications dans une position non naturelle, en haut à droite.

La place de ce bouton était occupée par un destiné à ouvrir la section de la boutique Instagram, où les utilisateurs peuvent acheter et vendre. Les plaintes étaient nombreuses, mais Instagram n’a pas récapitulé et maintient toujours ce bouton dans cette position.

TikTok, l’un des principaux concurrents d’Instagram semble vouloir suivre les étapes de cette application et intégrera désormais une section destinée à vendre des produits. Cette nouvelle rubrique sera intégrée aux profils du réseau social.

L’approche est différente d’Instagram, car le changement n’affectera pas beaucoup l’interface de l’application. Les profils sélectionnés pour pouvoir vendre doivent avoir un compte TikTok Business et, en plus, une boutique Shopify.

C’est pourquoi tous les utilisateurs n’auront pas la possibilité de faire des affaires au sein de l’application. Pour le moment, ces magasins dans les profils seront disponibles aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni.

Aucun autre pays n’a été annoncé, bien que si le réseau social est bien reçu, il portera ce modèle commercial à beaucoup plus de frontières. La seule chose que nous pouvons espérer, c’est qu’ils gardent toujours la boussole pointée vers la valorisation de l’application et non pas comme un autre magasin.