TikTok supprime automatiquement les vidéos qui enfreignent ses conditions – une ventilation rapide

in

TikTok commencera à utiliser des algorithmes pour supprimer automatiquement le contenu qui enfreint sa politique d’utilisation.

Le réseau social appartenant à ByteDance apporte également quelques modifications à la façon dont il avertit les utilisateurs. TikTok dit que le nouveau système est conçu pour aider à réduire le nombre de vidéos pénibles que son équipe de sécurité humaine doit examiner. L’équipe de modération sera alors libre de se concentrer sur des domaines tels que l’intimidation, les discours de haine et le harcèlement.

TikTok teste la suppression automatique du contenu qui enfreint ses politiques, comme la nudité adulte, l’activité sexuelle, le contenu violent, les activités illégales et les biens réglementés. La société expérimente depuis des mois la suppression automatique des violations de contenu en dehors des États-Unis. TikTok dit que le taux de faux positifs de ses algorithmes est d’environ 5%. Les demandes d’examen des appels de suppression de contenu sont restées cohérentes depuis que l’automatisation a été introduite dans le processus.

TikTok souhaite introduire plus de transparence dans son processus de modération en introduisant des algorithmes.

La société signalera également le nombre de comptes qu’elle supprime parce qu’ils appartiennent à des utilisateurs de moins de 13 ans. TikTok a fait face à de lourdes amendes de la FTC pour avoir enfreint les lois sur la protection de la vie privée des enfants comme la COPPA. TikTok apporte également quelques modifications à la façon dont il notifie les utilisateurs qui ont téléchargé du contenu qui enfreint ses directives.

« Les gens seront informés des conséquences de leurs violations à partir de la section Mises à jour du compte de leur boîte de réception. Là, ils peuvent voir un enregistrement de leurs violations accumulées », lit-on dans le billet de blog TikTok. Il existe plusieurs catégories de violations, notamment les vidéos, les commentaires, les messages directs, les hashtags, les profils, les sons et en direct.

Comment fonctionnent les violations de contenu TikTok – Suppression automatique

TikTok a également expliqué comment ces conséquences fonctionneront pour les violations de contenu répétées. Lors de la première violation, les utilisateurs recevront un avertissement dans l’application, à moins que la violation ne soit une tolérance zéro. Les politiques de tolérance zéro incluent (mais ne sont pas limitées à) les abus sexuels sur enfants et le matériel pornographique.

Après la première infraction

Les utilisateurs qui continuent à enfreindre les politiques de TikTok peuvent s’attendre à voir les conséquences suivantes :

Possibilité suspendue de télécharger une vidéo, de commenter ou de modifier un profil pendant 24 à 48 heuresCompte restreint à une expérience en lecture seule pendant 72 heures, jusqu’à une semaineAprès plusieurs violations, un utilisateur recevra un avertissement de bannissement

« Nous avons développé ces systèmes avec la contribution de notre Conseil consultatif américain sur le contenu, et en les testant aux États-Unis et au Canada au cours des dernières semaines, plus de 60 % des personnes qui ont reçu un premier avertissement pour violation de nos directives n’ont pas subi de deuxième violation, », affirme TikTok.