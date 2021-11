TikTok supprime les vidéos parlant de la théorie du complot d’Astroworld

11/11/2021 à 10:04 CET

SPORT.es

Vidéos sur la théorie du complot sur le résultat du Fatal Astroworld Festival de Travis Scott retiré de TikTok, communiqué la plateforme vidéo. Huit personnes ont été tuées et des centaines blessées lorsque de grandes foules au spectacle du rappeur à Houston, au Texas, se sont précipitées sur la scène. Les théories du complot qui se sont répandues sur les réseaux sociaux incluent des allégations selon lesquelles il s’agissait d’un sacrifice rituel.

Un porte-parole de TikTok a déclaré à Newsbeat qu’il supprimait tout contenu suspect. Certains théoriciens du complot ont dit que la foule a été envoûtée devant la foule, et des phrases comme « Sacrifice of Astroworld » Ils ont été tendance en ligne depuis la tragédie. D’autres ont lié la date de l’événement à l’établissement de l’Église de Satan et affirment que les paroles du rappeur sont également de nature satanique.

Des affirmations sans fondement indiquant que la tragédie du festival Astroworld de Travis Scott était en fait un rituel ou un sacrifice satanique se répandent rapidement sur les principales plateformes de médias sociaux. pic.twitter.com/blMG9ao1DJ – Shayan Sardarizadeh (@ Shayan86) 8 novembre 2021