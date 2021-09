TikTok surpasse YouTube sur Android en temps de visionnage moyen

Nouvelles connexes

TikTok est l’un des réseaux sociaux les plus populaires en ce moment, en particulier parmi les plus jeunes utilisateurs en Espagne, bien que Ce ne sont pas les seuls à passer des heures par jour sur la plateforme.

Le succès de TikTok est de plus en plus perceptible, Et maintenant, une étude a révélé que les utilisateurs d’Android passent plus de temps à regarder du contenu sur ce réseau social que sur YouTube. Un fait pour le moins.

Les utilisateurs passent plus de temps par jour sur TikTok que sur YouTube

Comme le révèle un rapport d’App Annie, les utilisateurs américains d’Android ils passent déjà plus de temps à lire du contenu sur TikTok que sur YouTube, qui a traditionnellement été l’une des principales plates-formes à cet égard.

Concrètement, depuis juin dernier, les utilisateurs ont dépensé en moyenne 26 heures par mois sur TikTok, par rapport aux 24 heures par mois enregistrées par la plateforme vidéo de Google.

Utiliser TikTok aux États-Unis L’Android gratuit

Cette différence n’existe pas seulement aux États-Unis, mais s’agrandit au Royaume-Uni, où les utilisateurs d’Android consomment 26 heures par semaine de TikTok contre 16 heures par semaine de YouTube

Il s’agit de les données collectées sur les mobiles Android, Par conséquent, il n’est pas possible de parler en termes généraux, mais en laissant cela de côté, les données révèlent les niveaux élevés de popularité que le réseau social détenu par ByteDance atteint.

Youtube sur Android L’Android gratuit

YouTube, quant à lui, propose mois en ajoutant les nouvelles les plus intéressantes à sa plateforme —Même en copiant TikTok— qui améliorent l’expérience de ses utilisateurs et leur font passer plus de temps sur sa plate-forme, de sorte que nous puissions bientôt voir des choses plus intéressantes de la part de l’entreprise.

ça peut t’intéresser

Suivez les sujets qui vous intéressent