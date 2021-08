TikTok teste la fonctionnalité Histoires de type Snapchat

TikTok semble être le dernier à rejoindre le mouvement des plateformes de médias sociaux qui ont mis en œuvre des histoires de type Snapchat. Comme toute autre plateforme, les Stories sur TikTok seront également éphémères et disparaîtront automatiquement en 24 heures.

La fonctionnalité a été repérée pour la première fois par un consultant en médias sociaux Matt Navarra et a ensuite été confirmée officiellement par TikTok dans un e-mail envoyé à The Verge indiquant qu’il testait effectivement la fonctionnalité avec une poignée d’utilisateurs.

TikTok déclare : « Actuellement, nous expérimentons des moyens de donner aux créateurs des formats supplémentaires pour donner vie à leurs idées créatives pour la communauté TikTok. » La fonctionnalité s’appellera simplement TikTok Stories et semble fonctionner depuis un certain temps déjà.

Présentation des histoires TikTok ✨🔥Plot twist!h/t @amanfirdaus pic.twitter.com/gvQMzixYtS4 août 2021

TikTok a ajouté une barre latérale coulissante pour y loger les histoires et les histoires des comptes que vous suivez peuvent être vues sur cette barre latérale nouvellement ajoutée. Pour publier une nouvelle histoire, les utilisateurs devront appuyer sur le bouton de l’appareil photo dans cette barre latérale.

Les utilisateurs seront également autorisés à publier le contenu – des images ou des vidéos qu’ils ont déjà créées à partir de la bibliothèque du téléphone. Une fois le contenu créé, divers éléments tels que du texte, du son, des autocollants ou des effets peuvent également être ajoutés.

Si elles sont lancées, les histoires TikTok seront disponibles aux côtés d’autres fonctionnalités telles que Duets, Live et Stitch et fonctionneront exactement comme les histoires sur n’importe quelle autre plate-forme. Les utilisateurs pourront voir le nombre et les noms des téléspectateurs de l’histoire et TikTok permettra également aux utilisateurs de lire et de répondre aux commentaires laissés par le téléspectateur. Cependant, TikTok ne sait pas quand la fonctionnalité sera accessible au public.

Avant TikTok, Facebook, Instagram, LinkedIn, WhatsApp et Twitter ont copié la fonctionnalité de Snapchat. Le dernier en date était Twitter qui, après avoir lancé des flottes et joué avec l’idée de les monétiser, l’a déjà supprimé.

Alors que la mise en œuvre sur la plupart des autres semblait naturelle, Twitter semblait être confondu avec Fleets et a décidé de la fonctionnalité car il n’a pas vu beaucoup de traction.

Cela dit, les histoires pour d’autres plates-formes ont donné aux utilisateurs un moyen facile de partager leurs pensées et de s’exprimer sans craindre que le contenu soit toujours présent sur le profil.

