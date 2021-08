TikTok teste l’outil de développement AR appelé Effect Studio

in

Avec Facebook et Snap offrant des outils permettant aux utilisateurs de créer des expériences de réalité augmentée sur leurs plateformes, TikTok suit désormais la tendance et teste sa plateforme Effect Studio.

Selon un rapport de TechCrunch, TikTok a confirmé le lancement d’un nouveau site Web appelé Effect Studio. Ce projet en est actuellement à ses premiers stades de test sur quelques marchés sélectionnés, comme les États-Unis, et il est en version bêta privée.

TikTok vise à créer une communauté de développeurs créant des effets AR pour les vidéos courtes de sa plate-forme. Mieux que de se créer elle-même, l’application chinoise pourrait suivre la tendance de Facebook et Snap qui permet à leurs bases d’utilisateurs de créer un contenu innovant qui peut devenir viral.

Avec le site Web Effect House, TikTok demande aux développeurs intéressés de s’inscrire pour un accès anticipé à Effect Studio.

Sur le formulaire fourni, les développeurs remplissent leur nom, leur adresse e-mail, les informations de leur compte TikTok, leur entreprise et leur niveau d’expérience dans la création pour la RA, ainsi que des exemples de leur travail. Le site Web leur demande également s’ils utilisent un Mac ou un PC (probablement pour évaluer la plate-forme de bureau à privilégier) et s’ils testeraient Effect House pour le travail ou pour un usage personnel.

À TechCrunch, TikTok s’assure d’avertir que la société pourrait ne pas lancer cet ensemble d’outils AR car il s’agit d’une “expérience” précoce.

Même si, TikTok a gagné en popularité au cours des dernières années et est même devenu la seule application non Facebook avec plus de 3 milliards de dollars de téléchargements sur les app stores, ce n’est qu’une question de temps avant que tous les utilisateurs puissent l’utiliser. nouvelle plateforme.

