TikTok teste une nouvelle application de streaming en direct de bureau, axée sur les streamers de jeu

Cela pourrait être intéressant – TikTok teste actuellement une nouvelle application de streaming de bureau, qui permettrait aux utilisateurs de diffuser directement depuis leur PC vers TikTok Live, facilitant ainsi davantage de moyens de se connecter avec le public de TikTok.

Comme vous pouvez le voir sur ces captures d’écran, publiées par le journaliste Zach Bussey, la nouvelle application « TikTok Live Studio » facilite la diffusion directe depuis le bureau, avec un chat en direct sur le côté droit de l’écran et des options étendues de connexion et d’encodage.

L’application est clairement axée sur la diffusion en continu de jeux, avec divers éléments de jeu intégrés, mais la capacité supplémentaire de diffuser à partir du bureau pourrait faciliter une gamme de nouveaux cas d’utilisation, les marques étant également, potentiellement, capables de diffuser des flux plus professionnels directement sur le massif de TikTok. public via ces nouvelles options de contrôle et d’édition.

Mais il n’est pas encore largement disponible. En réponse à TechCrunch, TikTok a déclaré que TikTok Live Studio n’est actuellement disponible que « sur une poignée de marchés occidentaux pour quelques milliers d’utilisateurs ».

Pourtant, cela pourrait être une autre considération pour votre future planification de contenu vidéo, et avec TikTok mettant également davantage l’accent sur les achats en direct et ajoutant plus de fonctionnalités pour prendre en charge le commerce et la conversion, cela pourrait bien devenir un ajout précieux dans le futur. .

Nous vous tiendrons au courant de tout progrès.