TikTok teste une nouvelle fonctionnalité de pourboire pour certains créateurs

TikTok expérimente un nouvel outil qui permet aux utilisateurs de TikTok de donner un pourboire à certains créateurs directement sur leurs profils.

Selon une vidéo de la fonctionnalité de conseils partagée cette semaine par le créateur de TikTok, Jera Bean, qui a remarqué la fonctionnalité dans l’application et a demandé son approbation, tout l’argent versé aux créateurs ira directement à cette personne (ce qui signifie que TikTok ne prendra pas une coupe) .

Une capture d’écran de l’écran de l’application indiquait que pour bénéficier de la fonctionnalité, les comptes doivent être en règle sur la plate-forme, avoir au moins 100 000 abonnés, répondre à une condition d’âge et accepter les conditions des conseils de TikTok. Si les créateurs répondent à ces critères, ils peuvent alors postuler pour l’outil, bien qu’il ne soit pas clair si tous ceux qui postulent seront approuvés.

D’après une vidéo de suivi du même créateur partagée jeudi soir, le processus de candidature semble avancer assez rapidement. Le compte de Jera Bean affiche désormais un bouton « conseils » qui dirige les utilisateurs vers une page où ils peuvent donner un pourboire au créateur de 5 $, 10 $, 15 $ ou un montant personnalisé de leur choix (minimum 1 $). De plus, la plate-forme permet d’envoyer des pourboires de manière anonyme.

« Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok », a déclaré un porte-parole de la société à The Verge. TechCrunch a rapporté la nouvelle plus tôt, citant la vidéo initiale de Jera Bean.

Les utilisateurs doivent avoir 18 ans ou plus pour envoyer des pourboires aux créateurs, mais il ne semble pas que les utilisateurs doivent réellement suivre le compte sur lequel ils donnent des pourboires pour utiliser la fonctionnalité. Il est cependant testé sur une base limitée pour le moment. TikTok a refusé de commenter à quel point la fonctionnalité est largement disponible pour les créateurs sur sa plate-forme en ce moment.