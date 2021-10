TikTok essaie une autre nouvelle option de monétisation des créateurs, certains utilisateurs voyant un nouvel onglet « Conseils » dans leurs paramètres TikTok.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, publié par Jera Bean (et mis en évidence par Matt Navarra), certains créateurs ont désormais une section Conseils dans leurs options de compte, grâce à laquelle ils peuvent demander à recevoir des conseils de leur public.

Selon la description de TikTok, pour être éligible aux conseils, les utilisateurs doivent avoir au moins 100 000 abonnés et leur compte doit être en règle, conformément aux règles et réglementations de la plate-forme TikTok.

TikTok ne prendra aucune coupe dans les conseils des créateurs, du moins au début, les utilisateurs approuvés obtenant ensuite ce nouveau bouton Conseils sur leur page de profil (via Loochy TV)

Ce qui pourrait être un moyen pratique de générer des revenus directs auprès de vos plus grands fans – nous avons interrogé TikTok sur la nouvelle option et il a fourni cette déclaration :

« Nous réfléchissons toujours à de nouvelles façons d’apporter de la valeur à notre communauté et d’enrichir l’expérience TikTok. »

TikTok s’est efforcé d’ajouter plus d’options de monétisation pour inciter les utilisateurs à continuer à publier et à rester compétitif avec YouTube et Instagram, qui offrent des programmes de partage des revenus beaucoup plus lucratifs.

Mais ces options, bien sûr, sont plus alignées sur la vidéo longue durée, où elles peuvent insérer des publicités mid et pre-roll, qui peuvent ensuite être directement attribuées aux vues vidéo. La vidéo courte n’offre pas le même potentiel à cet égard, ce qui signifie que TikTok doit examiner des voies supplémentaires de monétisation, telles que les pourboires, le financement direct, les cadeaux virtuels et les intégrations de commerce électronique.

TikTok cherche également à faciliter les accords de partenariat de marque en tant qu’autre source de revenus pour les créateurs, mais l’intégration du commerce électronique semble être l’objectif principal, avec lequel il a connu un succès significatif dans la version chinoise de TikTok Douyin.

Le pourboire est une autre partie du cadre de monétisation plus vaste, les utilisateurs pouvant acheter des pièces dans l’application qu’ils peuvent ensuite allouer à des pourboires, à des cadeaux virtuels ou même à des remerciements de créateurs, qu’il a également ajoutés plus tôt cette année.

Compte tenu de l’étendue des options disponibles, il n’est pas surprenant de voir TikTok tester également le pourboire direct comme une autre option, bien qu’il soit assez limité pour le moment, et TikTok n’a fourni aucune précision sur le déploiement et la disponibilité réels pour le moment.

Mais vous le remarquerez peut-être lors des tests, TikTok travaillant également à intégrer davantage d’options de dépenses dans l’application, comme des cadeaux et des récompenses virtuels, afin d’établir de nouveaux comportements habituels et d’aider à guider la prochaine étape de l’application.