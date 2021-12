C’est intéressant – TikTok teste actuellement une nouvelle option « Republier » avec certains utilisateurs qui leur permet de partager à nouveau des clips TikTok avec leurs abonnés, le clip republié étant ensuite affiché dans les flux de leurs connexions.

Comme vous pouvez le voir sur cette capture d’écran, publiée par l’utilisateur Kev Adriano (et partagée par Matt Navarra), certains utilisateurs peuvent désormais voir un nouveau bouton « Republier » dans leurs options de partage, qui amplifie essentiellement ce clip en le repartageant à la fois dans le » Suivre’ et ‘Pour vous’ flux de vos connexions.

Lorsque vous republiez un clip, vos relations pourront voir que vous l’avez repartagé dans les détails de la vidéo, ainsi que tous les commentaires que vous avez ajoutés au clip.

C’est donc un autre moyen de booster les clips que vous aimez et de les partager avec tous vos amis à la fois, au lieu d’envoyer chaque clip individuellement – bien qu’il soit intéressant de voir TikTok expérimenter le repartage de cette manière tandis que d’autres réseaux sociaux et de messagerie les plates-formes envisagent les impacts négatifs de telles situations sur leur engagement des utilisateurs.

Twitter, par exemple, a supprimé les retweets directs comme option à l’approche des élections américaines de l’année dernière, dans le but de ralentir l’amplification aveugle des messages politiques et de la désinformation. Les données de Twitter ont montré que cette approche a en quelque sorte fonctionné en incitant à une discussion plus réfléchie via des tweets, tandis que WhatsApp a également mis en place des règles pour limiter la redistribution des messages au sein de ses systèmes afin d’arrêter la propagation des canulars viraux et de la désinformation autour de la pandémie.

En facilitant la redistribution des publications, cela augmente ensuite le potentiel de désinformation plus largement partagée, car c’est à portée de main. Et bien que TikTok ne soit pas nécessairement connu comme une source clé de fausses informations et de campagnes de canulars nuisibles, l’ajout de la capacité de repartage plus facilement offre plus de potentiel sur ce front, ce qui pourrait être problématique.

Mais encore une fois, peut-être que TikTok voit simplement cela comme un moyen d’augmenter l’engagement en amplifiant les vidéos entre amis qu’ils savent tous aimer.

L’option n’est pas encore disponible pour tous les utilisateurs, donc TikTok pourrait toujours la restaurer, mais cela pourrait fournir un autre moyen d’améliorer la redistribution, si vous pouvez inviter les utilisateurs à republier vos clips.