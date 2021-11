TikTok teste une nouvelle option d’enregistrement d’entreprise pour confirmer les informations commerciales dans l’application

TikTok franchit les prochaines étapes de sa poussée croissante de commerce électronique avec une nouvelle option d’enregistrement d’entreprise qui permettra aux marques de répertorier leur catégorie d’entreprise sur leur profil, tout en leur donnant également un accès rapide à de nouvelles fonctionnalités commerciales.

Comme vous pouvez le voir sur cette capture d’écran, partagée par l’expert des médias sociaux Matt Navarra (via Yasser Massod), certains gestionnaires de profils d’entreprise TikTok peuvent désormais accéder à la nouvelle option d’enregistrement d’entreprise dans leurs paramètres Business Suite.

Comme l’explique TikTok, ce n’est pas la même chose qu’un badge de vérification, en fournissant un niveau supplémentaire d’assurance et d’autorité sur l’identité de votre entreprise. Mais en enregistrant votre entreprise via ce processus, qui oblige l’utilisateur à saisir diverses informations supplémentaires sur l’entreprise, vous pouvez ensuite afficher votre catégorie d’entreprise sur votre profil TikTok, ce qui fournira à TikTok un autre moyen de collecter des données sur les utilisateurs professionnels, tout en catégorisant pages en différents segments dans l’application.

Cela pourrait aider dans la prochaine étape de ses listes de commerce électronique, en mettant mieux en évidence les différentes entreprises et en les présentant aux utilisateurs concernés. Cela pourrait également aider à communiquer ce que fait votre entreprise et faciliter l’action d’achat des visiteurs du profil.

Le commerce électronique est la prochaine grande étape pour TikTok. Avec une vidéo courte offrant moins d’opportunités de placement d’annonces, TikTok doit fournir d’autres moyens de générer des revenus pour les créateurs, afin qu’ils continuent à publier leurs clips, au lieu de se diriger vers YouTube ou Instagram, qui ont des systèmes de partage des revenus plus établis.

Les achats in-stream ont été l’avenue clé sur ce front pour Douyin, la version chinoise de l’application, qui génère désormais la majorité de ses revenus grâce aux achats directs dans l’application. TikTok cherche à emboîter le pas, avec l’expansion de ses listes de commerce électronique, ainsi que les achats en direct, l’intégration de Shopify et divers autres projets liés au commerce maintenant bien en cours pour l’application vidéo en plein essor.

L’enregistrement d’entreprise est un élément moindre à cet égard, mais la possibilité de partager votre catégorie d’entreprise ajoute un niveau d’autorité supplémentaire à votre présence dans l’application, tout en communiquant mieux vos offres aux utilisateurs.

Nous avons demandé à TikTok plus de détails sur l’option et sur ce qu’implique l’élément d’accès anticipé, et nous mettrons à jour ce message si/quand nous avons des nouvelles.