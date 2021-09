TikTok teste une nouvelle option pour épingler des clips vidéo sélectionnés en haut de votre profil

Cela pourrait être pratique – TikTok teste une nouvelle option qui permettrait aux utilisateurs d’épingler des vidéos sélectionnées en haut de l’affichage de leur profil, aidant ainsi à présenter des clips spécifiques aux visiteurs de leur profil.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, publié par Sam Schmir (et partagé par l’expert des médias sociaux Matt Navarra), la nouvelle option vous permettrait d’épingler les clips sélectionnés en haut de la grille de contenu de votre profil, vous permettant de présenter les meilleurs exemples de votre travail, ou vos dernières promotions, clips Q & A, réponses, etc.

Dans sa forme de test actuelle, vous pouvez épingler jusqu’à trois clips, occupant toute la première ligne de votre écran, ce qui offre une autre opportunité stratégique d’aider à développer votre public et à maximiser l’engagement, en mettant l’accent sur le travail que vous avez choisi.

C’est un ajout logique pour TikTok, avec l’épinglage des publications déjà disponible dans la plupart des applications sociales, donnant aux gestionnaires de réseaux sociaux et aux utilisateurs plus de contrôle sur la façon dont leur contenu est affiché, ce qui peut être d’une grande aide pour retenir l’attention des visiteurs. Et comme d’autres plates-formes, vous pourrez l’utiliser de différentes manières : certaines partagent leurs tweets ou leurs publications les plus attrayants, tandis que d’autres partagent des promotions, leur nouvel article de blog, leur dernier livre ou autre.

Ce ne sera pas un changement majeur, mais cela pourrait être très pertinent et utile, et c’est un autre élément à prendre en compte dans votre planification TikTok pour l’avenir.

Et avec TikTok qui continue de gagner du terrain, l’application devrait être une considération clé pour encore plus de marques cette saison des fêtes. Compte tenu de cela, vous devriez chercher à utiliser toutes les opportunités pour augmenter votre engagement TikTok là où vous le pouvez – donc bien que cela ne change pas la donne en tant que tel, tout avantage que vous pouvez glaner vaut au moins la peine d’être expérimenté.

Nous avons demandé à TikTok de confirmer le test et le déploiement ou la disponibilité prévu, mais nous n’avons pas d’autres informations à ce stade.