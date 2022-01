TikTok teste une nouvelle option pour inviter vos connexions à d’autres applications pour afficher vos clips et suivre votre profil

TikTok teste une nouvelle fonctionnalité conçue pour aider les créateurs à développer leur audience en invitant leurs connexions sur d’autres applications à visionner leurs clips et à suivre leur profil TikTok d’un seul coup.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, publié par Dan Schenker (et partagé par Matt Navarra), la nouvelle option, désormais disponible pour certains utilisateurs, vous permet de partager votre dernier clip TikTok via diverses plateformes tierces. Lorsque vos destinataires dans ces autres applications appuient sur le lien pour afficher votre vidéo partagée, ils suivront également automatiquement votre compte TikTok, ce qui contribuera à augmenter à la fois les vues et les abonnés.

Voici à quoi ressemble la nouvelle invitation du côté des destinataires :

C’est un moyen simple d’augmenter votre audience TikTok et de vous connecter avec des personnes que vous connaissez sur d’autres plateformes, qui peuvent ou non déjà être des utilisateurs de TikTok.

Quel est le principal avantage pour TikTok – en permettant aux utilisateurs d’inviter d’autres personnes hors plate-forme, cela ramènera plus d’utilisateurs sur TikTok, qui devront ensuite créer un compte, s’ils n’en ont pas déjà un, dans pour voir le clip partagé.

Il existe bien sûr un risque que cela puisse être utilisé pour du spam, les utilisateurs pouvant transférer leurs clips à tous leurs contacts sur d’autres réseaux. TikTok a limité cela en vous permettant de partager vos clips uniquement avec un contact à la fois, tandis que vous ne pouvez également partager qu’avec des personnes auxquelles vous êtes déjà connecté dans ces autres applications, ce qui signifie que vous êtes moins susceptible de transférer votre clips à des inconnus.

Mais il pourrait encore y avoir des poussées indésirables de la part de TikTokers trop enthousiastes qui cherchent à « pirater la croissance » pour se frayer un chemin vers la popularité perçue. Encore une fois, cela semble moins préoccupant, compte tenu du processus, mais cela pourrait quand même devenir problématique dans certains cas.

Cela peut très bien être un moyen pratique d’obtenir davantage de vos connexions pour voir vos clips TikTok et de renforcer vos connexions parmi les personnes qui sont plus susceptibles de vous laisser un like (parce qu’elles vous connaissent), ce qui pourrait aider à améliorer vos performances plus larges. On ne sait pas combien d’utilisateurs ont accès à la fonction à ce stade – nous avons demandé plus d’informations à TikTok et nous mettrons à jour ce message si/quand nous avons des nouvelles.