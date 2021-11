TikTok teste une nouvelle option pour marquer d’autres profils dans vos clips vidéo

TikTok essaie une nouvelle façon d’augmenter l’engagement avec une nouvelle fonctionnalité de marquage vidéo qui vous permettrait de marquer d’autres profils dans vos clips.

Comme vous pouvez le voir dans cet exemple, publié par l’expert des médias sociaux Matt Navarra (via Sam Schmir), la nouvelle option s’ajoute à l’option @mention existante dans les sous-titres des publications, ce qui signifie que vous pourrez conserver le texte de votre sous-titre sans mentions, et invite toujours d’autres profils à les alerter de votre clip.

À cet égard, ce ne serait pas un grand changement, fonctionnellement, mais cela fournirait un autre moyen plus intégré de se connecter à d’autres créateurs et/ou profils, ce qui pourrait aider à promouvoir à la fois votre propre présence et celle des autres – tandis que pour les marques , cela pourrait également fournir un autre moyen de stimuler l’engagement de la communauté, en alertant les meilleurs supporters ou partenaires créatifs de vos derniers téléchargements et clips.

C’est là que cela pourrait être particulièrement bénéfique. Et si, par exemple, vous aviez une liste de profils TikTok qui avaient déjà posé des questions sur l’un de vos produits présenté dans une autre vidéo, ou avaient posé une question sur une mise à jour ou une fonctionnalité à venir lors d’une session de questions-réponses ? Avec cela, vous pourrez les marquer spécifiquement, les alertant de ces réponses ou mises à jour, ce qui pourrait aider à ajouter une touche plus personnelle à vos vidéos,

Mais encore une fois, vous pouvez théoriquement le faire déjà, en les @mentionnant dans la légende, mais cela pourrait être un meilleur moyen à la fois de marquer les personnes pertinentes tout en gardant votre légende plus générique et sans encombrement, en plus de mettre en évidence les partenaires de contenu.

Dans tous les cas, cela pourrait être un autre élément à expérimenter. TikTok teste maintenant la nouvelle option, sans aucun plan de déploiement complet à ce stade.