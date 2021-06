TikTok travaille sur des mini-applications intégrées pour des vidéos qui fonctionnent de la même manière que les clips d’application d’Apple

TikTok a annoncé aujourd’hui une nouvelle fonctionnalité appelée “Jumps”, qui sont essentiellement des mini-applications tierces intégrées à l’application TikTok disponibles pour les créateurs de contenu et les utilisateurs. L’idée est de permettre à tout le monde d’accéder à de petites applications dans les vidéos sans quitter TikTok, un peu comme le font les clips d’application d’Apple.

L’annonce a été faite sur TikTok Newsroom lundi, et elle est accompagnée d’un aperçu du fonctionnement de “Jumps”. Les développeurs pourront créer des mini-applications qui deviendront disponibles pour tout utilisateur de TikTok via les vidéos partagées sur le réseau social.

Avec ces mini-applications, les utilisateurs peuvent vérifier les informations et même interagir avec certaines options sans avoir à télécharger l’application complète depuis l’App Store. Au lieu de cela, tout ce qu’ils ont à faire est de cliquer sur le bouton TikTok Jump. Le réseau social a travaillé avec Wikipedia, BuzzFeed, Quizlet et d’autres partenaires pour développer cette nouvelle fonctionnalité.

Aujourd’hui, nous sommes ravis de vous présenter TikTok Jump, une nouvelle façon pour les créateurs de partager du contenu engageant et informatif sur TikTok. Conçus par des fournisseurs tiers, les Jumps sont des mini-programmes et des services auxquels les créateurs peuvent se connecter dans leurs vidéos. Les utilisateurs du monde entier peuvent cliquer sur ces liens pour explorer des recettes, répondre à des quiz, découvrir des outils d’apprentissage utiles et bien plus encore, créant des expériences plus dynamiques et pratiques pour notre communauté.