TikTok veut devenir le nouveau LinkedIn pour trouver du travail avec cette nouvelle fonction | La technologie

Les dernières nouvelles de TikTok n’ont rien à voir avec des danses avec une tendance absurde. L’application de courte vidéo veut aider ses utilisateurs à trouver un emploi.

TikTok est le réseau social à la mode, il compte des millions d’utilisateurs et son contenu imprègne d’autres applications telles que Twitter ou Instagram. Ce dernier a en effet admis qu’il commencera à inclure des fonctions et fonctionnalités pour se rapprocher de TikTok.

Et, est-ce que TikTok fait parler le monde entier et après avoir surmonté les nids-de-poule que le gouvernement des États-Unis y a mis, il ouvre maintenant largement ses horizons. La dernière fois que nous savons, c’est que vous avez créé une fonctionnalité pour aider vos utilisateurs à trouver du travail.

Oui, une fonctionnalité qui semble provenir de LinkedIn et non de TikTok. Le nom qu’ils ont donné est “TikTok Resumes”. C’est un programme créé pour aider à étendre la portée de l’application et, en même temps, amener les utilisateurs qui ont besoin de trouver du travail à le faire.

Comme TikTok est un réseau social de courtes vidéos, on pourrait comprendre qu’il s’agit d’une sorte de portfolio dans lequel montrer tout ce que chaque utilisateur peut faire. Mais il peut aussi être abordé de plus près et les utilisateurs sont libres de mettre en ligne des vidéos expliquant les raisons d’être embauché.

Pour organiser toutes ces vidéos, TikTok a créé un hashtag, #TikTokResumes. L’idée est que les entreprises qui ont un compte sur le réseau social examinent les vidéos regroupées sous ce hashtag, afin qu’elles puissent trouver quelqu’un qui leur correspond pour un poste qu’elles ont gratuitement.

Cette fonctionnalité est désormais accessible à tous, bien qu’aux États-Unis TikTok lui-même a intégré des entreprises comme Chipotle, Target, WWE, Alo Yoga, Shopify, Contra et Movers + Shakers à l’initiative.

TIC Tac C’est une des applications du moment. Nous vous enseignons comment l’utiliser et quelques astuces pour en profiter. C’est comme ça que ça marche.

En se lançant à l’échelle mondiale, toute entreprise pourra examiner ce type de vidéos, mais il est toujours logique d’avoir une poignée d’entreprises qui sont prêtes à faire partie du projet dès le début et ouvertement.

Maintenant, il ne reste plus qu’à attendre et voir comment cette initiative se déroule par TikTokIl serait intéressant que dans un an, ils montrent des données et forment une statistique sur les personnes qui ont réussi à trouver du travail en utilisant leur nouvelle fonctionnalité.