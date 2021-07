TikTok veut vous aider à trouver un nouvel emploi avec des CV vidéo

La publication sur les réseaux sociaux peut être un excellent moyen de gaspiller toute future opportunité d’emploi. Mais maintenant, c’est aussi un excellent moyen de les trouver. Cette semaine, TikTok a lancé un nouveau programme pilote qui devrait aider les utilisateurs à la recherche d’emplois ainsi que les entreprises à la recherche de candidats. Le programme « TikTok CV » permet aux utilisateurs de rechercher des offres d’emploi, de filmer une vidéo avec le hashtag #TikTokResumes sur l’application, puis de soumettre une candidature sur TikTokResumes.com avec un lien vers leur CV vidéo.

Meilleure offre du jour Les AirPods Pro sont enfin de retour en stock… au prix le plus bas depuis le Prime Day ! Prix ​​catalogue : 249,00 $ Prix : 197,00 $ Vous économisez : 52,00 $ (21%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Des dizaines de grandes marques participent au nouveau programme. Certains des participants les plus notables incluent Chipotle, Great Clips, Roti, Shopify et Target. Il existe également de grandes opportunités dans le sport avec NASCAR, WWE et même les Detroit Pistons.

“TikTok Resumes est officiellement ouvert et accepte les CV vidéo TikTok”, a déclaré Nick Tran, responsable mondial du marketing chez TikTok, dans un communiqué publié mercredi sur le site Web de la société. « Nous sommes honorés de pouvoir nous associer à certaines des marques les plus admirées et émergentes au monde alors que nous testons une nouvelle façon pour les demandeurs d’emploi de présenter leurs expériences et leurs compétences de manière créative et authentique. »

Si vous voulez voir comment les autres utilisateurs profitent du programme, recherchez #TikTokResumes sur TikTok. Il existe des milliers d’échantillons, et bien qu’il y ait un tas de blagues, la plupart des CV sont sincères. Voici un exemple que TikTok a partagé sur son site Web :

@makena.yee Voici les raisons pour lesquelles VOUS devriez m’embaucher! Ne soyez pas timide, prenons contact. #tiktokresumes #tiktokpartner son original – MAKENA

Les CV TikTok sont une offre à durée limitée

Si vous souhaitez postuler à un emploi en utilisant TikTok, vous devrez agir rapidement. Le programme pilote se termine le 31 juillet, date à laquelle vous ne pourrez plus envoyer de CV. Vraisemblablement, si le programme est un succès, il reviendra. Mais TikTok n’a fait aucune annonce sur l’avenir du programme. Si vous voyez une opportunité passionnante sur TikTokResumes.com, tentez votre chance et postulez.

Meilleure offre du jour Le plus récent thermostat Nest vient d’atteindre un nouveau prix bas historique sur Amazon – 12 $ de moins que Prime Day ! Prix : 130 $, maintenant 87,99 $ ! Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission