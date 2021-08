TikTok vs Instagram Reels : quelle est la différence ?

in

À présent, je suis sûr que vous connaissez les clips vidéo courts, percutants et divertissants d’Instagram appelés Reels.

Depuis son lancement en 2020, l’utilisation des Reels a considérablement augmenté.

En tant que propriétaire d’entreprise ou responsable marketing, je sais que les ressources et les budgets sont limités. Alors, vous êtes confronté à quelques questions :

Ma marque devrait-elle être présente sur une nouvelle plateforme comme TikTok ?Ma marque devrait-elle profiter de nouvelles fonctionnalités sur les plateformes sociales, comme Reels et IGTV ?Comment puis-je commencer à entrer dans ces nouveaux canaux de marketing, en particulier compte tenu des compétences, des budgets et des ressources disponible?

Des décisions difficiles, nous comprenons. Alors, jetons un coup d’œil à TikTok vs Instagram Reels pour voir quelle direction est la plus logique pour vous.

Que sont les bobines Instagram ?

Les bobines Instagram permettent aux utilisateurs de créer des clips vidéo jusqu’à 60 secondes qui peuvent être réglés sur l’audio et la musique. Vous pouvez également appliquer des filtres et des effets. Les bobines peuvent être partagées avec les histoires, le fil Explorer, le fil d’actualités et le nouvel onglet Bobines du profil d’un utilisateur.

Ces canaux de partage font de Reels un excellent moyen d’augmenter votre portée sur Instagram et de faire connaître votre marque.

En quoi les bobines Instagram sont-elles différentes des histoires Instagram ?

Les bobines sont souvent fabriquées avec une production plus formelle à l’esprit. C’est un moyen amusant de suivre les tendances et de créer des vidéos courtes et divertissantes qui restent publiées à long terme sur votre profil.

Les bobines offrent plus d’outils d’édition que les histoires, comme la vitesse et des effets AR (réalité augmentée) supplémentaires, afin que vous puissiez vraiment faire preuve de créativité.

Une autre différence importante est que les bobines peuvent être enregistrées par les utilisateurs. Lorsqu’un utilisateur enregistre vos bobines, cela indique à Instagram qu’il adore votre contenu. À son tour, l’algorithme peut récompenser votre contenu avec une portée organique accrue.

Les histoires, en revanche, sont plus éphémères et disparaissent au bout de 24 heures. Ils aident les utilisateurs à partager des mises à jour rapides entre leurs publications régulières.

Les histoires sont bénéfiques dans la mesure où vous pouvez publier plusieurs fois sur une courte période sans inonder vos abonnés dans le fil ou avoir un impact négatif sur l’apparence de votre profil.

Dans l’ensemble, les bobines et les histoires ont des objectifs différents pour être utilisées. Ni l’un ni l’autre n’est nécessairement meilleur que l’autre. Ce sont simplement des outils de création de contenu et de narration distincts pour votre marque.

Existe-t-il des différences entre Instagram Reels et TikToks ?

TikTok est une plate-forme sociale créée spécifiquement pour le contenu vidéo court et interactif. Mis à part la popularité éphémère de Vine et Musical.ly, qui a évolué vers le TikTok actuel, vous pourriez considérer TikTok comme l’auteur de ce format de contenu court.

Les bobines ont été publiées par Instagram peu de temps après que TikTok a commencé à gagner en popularité.

Tout comme l’introduction d’Instagram des histoires pour combattre Snapchat, l’ajout de Reels est l’effort d’Instagram pour saper la nouveauté et la croissance rapide de TikTok.

Ceci est d’autant plus important que TikTok a construit une place forte parmi un public très important pour Facebook et Instagram : les personnes de moins de 25 ans.

Le temps nous dira si Instagram peut réengager avec succès un public plus jeune avec l’enthousiasme qu’il a pour TikTok.

Dans l’ensemble, Reels et TikTok partagent de nombreuses similitudes de format. Mais il y a quelques différences clés que vous devez connaître.

Style de contenu

Certains diront qu’Instagram est une plate-forme pour un contenu plus raffiné et produit. Donc, naturellement, cette attente se répercute sur Reels. D’un autre côté, TikTok a tendance à offrir un contenu plus brut et spontané.

Cela peut être un pour ou un contre, selon les ressources de votre entreprise pour produire des vidéos. Ne vous découragez pas d’expérimenter. Mais en général, les bobines Instagram devraient montrer les détails les plus fins de la production.

Fonctionnalités d’édition dans l’application

Une différence significative que les utilisateurs soulignent est les capacités d’édition dans l’application. TikTok offre plus d’options d’édition et la possibilité de réorganiser les clips pour créer une vidéo finie.

Vous pouvez également ajouter des effets de voix off dans TikTok, que Reels ne propose pas. Les vidéos de voix off se sont avérées être un style de narration répandu sur TikTok.

Filtres

Les tendances TikTok découlent souvent d’effets vidéo spécifiques, comme les filtres. Et TikTok fait un travail exceptionnel en vous permettant de personnaliser vos vidéos.

L’équivalent de Reels n’est pas aussi vaste mais propose des filtres. Malheureusement, les filtres et les effets ne sont pas séparés sur les bobines, ce qui signifie que vous ne pouvez en choisir qu’un. Ainsi, l’apparence de votre vidéo finie peut avoir moins de polyvalence que votre TikTok habituel.

Une dernière différence clé est que vous devez sélectionner un effet ou un filtre avant de filmer une bobine. Sur TikTok, vous pouvez appliquer des filtres et des effets après prendre une vidéo.

Sélection musicale et licence

En raison de problèmes de droits d’auteur, les comptes professionnels Instagram n’ont accès qu’à la bibliothèque de musique libre de droits de Reels. Ou vous pouvez télécharger vos propres sons. Cela peut être un peu limitant dans la créativité.

L’un des avantages évidents de TikTok est que toute sa bibliothèque musicale est accessible à tous sur la plate-forme. Et cela se voit dans les tendances qui se dessinent au sein de la plate-forme.

Les bobines ont une limite de sous-titres de 2 200 caractères. La limite de sous-titres de TikTok est de 100 caractères.

Évidemment, c’est moins d’espace pour faire passer votre message, donc les vidéos TikTok doivent porter le poids de vraiment vendre le point.

Ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose; cela nécessite juste une approche différente. Tout comme l’utilisation de Twitter par rapport à LinkedIn – des approches similaires, mais Twitter nécessite de la brièveté en raison de sa courte limite de caractères.

Pour le meilleur ou pour le pire, les commentaires sur TikTok sont également limités. Tu as de la chance de pouvoir faire rentrer trois phrases dans un commentaire. Donc, si vous essayez d’obtenir des commentaires détaillés ou de créer une communauté où les discussions éducatives sont essentielles, Reels peut être une meilleure avenue.

Publicité payante

En plus de s’associer directement avec des influenceurs sur la plateforme, il existe de nombreuses façons pour les marques de faire de la publicité sur TikTok. Auparavant, TikTok était très exclusif dans ses options publicitaires, ne permettant qu’aux grandes marques d’en profiter.

Les coûts de la publicité sur TikTok ont ​​considérablement baissé depuis 2020 et la plate-forme publicitaire a activé plusieurs fonctionnalités publicitaires standard, notamment le ciblage par DMA.

Vous trouverez ci-dessous cinq des types d’annonces TikTok courants :

Annonces de prise de contrôle de marquePublicités en vuePublicités dans le fluxDéfis de hashtagEffets de marque

Cela dit, il y a eu des frustrations avec TikTok exprimées par les acheteurs de médias.

Certains se plaignent de la capacité limitée de faire évoluer les campagnes. Cela signifie qu’une campagne commencera de manière très prometteuse, puis diminuera rapidement en performances. Il y a également eu des plaintes concernant le support client de TikTok étant moins qu’utile, des problèmes de facturation et des interdictions de comptes publicitaires sans explication.

Publicité avec Instagram Reels

La plate-forme publicitaire d’Instagram, en revanche, est bien sûr alimentée par Facebook. Sans doute la plate-forme publicitaire la plus efficace de tous les temps. Ainsi, vous avez des opportunités de ciblage incroyables avec les annonces Reels.

La publicité dans Instagram Reels est relativement nouvelle.

Les publicités de bobines sont en plein écran et verticales, similaires aux publicités dans les histoires Instagram.

Ils apparaissent entre les bobines individuelles. Comme pour le contenu Reels normal, les publicités bouclent et peuvent durer jusqu’à 30 secondes. Les gens peuvent commenter, aimer, afficher, enregistrer et partager des annonces Reels.

Les annonces Reels peuvent apparaître dans les endroits les plus populaires pour accéder au contenu Reels, y compris l’onglet Reels, Reels dans Explorer et Reels dans votre flux.

TikTok est-il meilleur qu’Instagram Reels ?

La question de savoir laquelle est la meilleure dépend de la raison pour laquelle vous utilisez les plates-formes.

Voulez-vous promouvoir votre entreprise ? Vos clients ont-ils généralement moins de 35 ans ? Vos clients se tournent-ils vers votre marque pour des contenus et des divertissements informels ? Essayez-vous de développer votre audience en tant que créateur indépendant ?

Ces questions et bien d’autres sont essentielles chaque fois que vous envisagez d’entrer sur un nouveau canal social.

Il est impossible d’être partout tout le temps. Si vous vous dispersez trop, la qualité du contenu diminuera et votre présence au sein d’une chaîne se dissoudra au fur et à mesure qu’elle attirera moins l’attention.

Alors soyez honnête avec vous-même. Soyez pratique en reconnaissant les compétences et les ressources dont vous disposez dans votre entreprise.

Pourquoi des bobines ?

Cela dit, Instagram Reels est un endroit idéal pour rencontrer votre public là où il passe déjà du temps, surtout si vous avez une bonne présence Instagram dans l’ensemble.

Parce que Reels est simplement une fonctionnalité intégrée à la machine qu’est Instagram, le succès peut être un ascenseur plus léger. Non seulement votre public existant voit vos bobines, mais ils peuvent également être intégrés à votre autre contenu dans des histoires, des publications de flux, IGTV et des achats.

Cela crée une expérience « collante » et maintient les clients liés à votre marque.

Pourquoi TikTok ?

TikTok est un peu différent.

Étant une nouvelle plate-forme, vous partirez de zéro pour établir une présence.

Et contrairement à Instagram Reels, TikTok ne fait pas partie d’un ensemble plus complet de fonctionnalités qui peuvent attirer et retenir l’attention des clients.

Bien que cela puisse sembler être un énorme inconvénient, je ne veux pas le tourner négativement. TikTok est en plein essor ! C’est comme les premiers jours d’Instagram, où la portée organique était exceptionnelle, et la nouveauté de la plateforme excite la communauté.

Impressionner les utilisateurs et l’algorithme sur Instagram est très difficile par rapport à TikTok.

Sur TikTok, il y a tout simplement moins de contenu dans les flux. Cela signifie qu’il y a moins de concurrence pour les globes oculaires.

En raison de la nouveauté de TikTok et du nombre d’utilisateurs, l’algorithme est beaucoup plus convivial pour diffuser du contenu aux non-abonnés. De la même manière que Facebook et Instagram offraient des hordes de portée organique sur presque toutes les publications.

Le contenu de TikTok est principalement alimenté par des individus créatifs et se compose d’astuces, de tendances et de personnes qui s’amusent simplement. Le divertissement est la clé.

Les bobines, comme mentionné, sont un peu plus raffinées, utilisées davantage par les marques et ne sont qu’un ajout aux autres fonctionnalités d’Instagram.

Dans l’ensemble, les deux options peuvent être très utiles pour la commercialisation de votre entreprise. Le facteur déterminant dans votre décision d’investir du temps et des ressources dépend en grande partie de ce que vous envisagez comme résultat, de votre produit et de votre marché cible.

Comme pour toute autre décision de canal marketing.