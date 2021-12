TikToker Bryce Hall affronte un présumé « harceleur » à l’intérieur de sa maison

Dans une déclaration partagée à E! News le 22 décembre, le département de police de Los Angeles a déclaré : « Le 21 décembre, à 14 h 45, des agents de la police de Los Angeles ont répondu à un appel » à chaud « , qui est un possible cambriolage en cours, dans une résidence. Le suspect est allé dans la maison, la victime l’a vu et l’a confronté puis a appelé des agents. Des agents sont arrivés et ont placé le suspect en garde à vue. Il a été arrêté pour cambriolage. LAPD a également confirmé que le nom du suspect est Josué Shakill.

Il reste en détention, selon la feuille de réservation du département du shérif du comté de Los Angeles.