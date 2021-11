Tiktoker Daniella Rodrice brille avec ses vidéos « eso chica »

Daniella Rodrice « cette fille » est la tiktoker du moment | Instagram

Sûrement si vous êtes fan de TIC Tac Vous aurez croisé des vidéos divertissantes d’un tiktoker qui ne fait que rire et se sentir identifié à chacune de ses occurrences, Daniella Rodrice il a gagné le cœur et l’admiration de millions de personnes sur l’application.

En plus de Tiktok, cette beauté a une chaîne YouTube, petit à petit elle est devenue une youtubeuse célèbre comme Kimberly Loaiza où elle partage des vidéos divertissantes avec un contenu intéressant que vous ne devriez certainement pas manquer.

A travers ses vidéos, il en prend parfois des extraits et les transforme en Tiktoks, ses mots d’esprit et sa façon de parler singulière sont ce qui a conquis des millions d’internautes.

Cependant, vous vous demandez peut-être qui est Daniella Rodrice, cette jeune femme qui est rapidement devenue un phénomène sur les réseaux sociaux avec ses phrases accrocheuses telles que :

Cette fille que j’aimerais, mais je ne pouvais pas Eale Spectacular soeur

Parmi ces autres phrases qu’elle commence à partager chaque fois qu’elle réagit à certaines vidéos Tiktok où elle est taguée, se trouvent celles qui l’ont rendue si populaire.

Daniella Rodrice, la tiktoker qui conquiert avec ses vidéos | Instagram danielarodrice

Comme Kimberly Loaïza et Juan de Dios Pantoja, cette beauté est originaire de Mazatlán, Sinaloa, Mexique, d’où quelques phrases comme « Eale » qu’il a partagées dans ses réseaux, mais il vit actuellement aux États-Unis.

Il y a quelques jours à peine, elle a eu l’occasion d’être présente au KL FEST de La Lindura Mayor, elle-même a partagé quelques photos sur son compte Instagram où elle compte plus de 2 300 000 abonnés à ce jour.

Sur sa chaîne YouTube, nous pouvons la voir partager du contenu culinaire divertissant, montrer des tenues qu’elle achète dans différents magasins ou simplement faire une activité qui, elle le sait, divertira ses fans.

À ce jour, Daniella compte plus d’un million d’abonnés à sa chaîne, un chiffre qui a sans aucun doute beaucoup augmenté grâce à ses vidéos devenues extrêmement populaires et même ses phrases sont déjà si connues que tout le monde les reproduit.

Suis-je la seule personne à vouloir croiser Daniella dans la rue et lui crier dessus EALE ? Parce que c’est mon rêve », a commenté un fan.

Et c’est que sa façon charismatique de parler et de s’exprimer donne envie à celui qui regarde une seule de ses vidéos de regarder un peu plus, malgré le fait que dans beaucoup de ses vidéos il dit pas mal d’occurrences, il parle aussi de sujets sensibles qui pour certains sont des sujets tabous.

Grâce à sa façon légère de voir les choses et la vie, il projette son énergie vers les autres, pour ses fans c’est un ange qui est venu les sauver quand ils étaient les plus déprimés, comme ils l’ont eux-mêmes commenté dans certaines de leurs vidéos sur YouTube.

Qui est Daniella Rodrice ?

La youtubeuse et Tiktoker est née le 1er avril 1997 dans le magnifique port de Mazatlán, Sinaloa, Mexique, elle a actuellement 24 ans, elle entretient une relation amoureuse avec son « Suggar » comme elle fait référence à son petit ami, cependant jusqu’à présent il n’a pas montré son visage.

Parce qu’elle est devenue une sensation YouTube, elle a décidé d’ouvrir son compte Tiktok en mars 2020.

Daniella Rodrice Il a commencé à partager des vidéos sur ses réseaux sociaux en 2017, année où il a partagé sa première vidéo sur sa chaîne YouTube, aujourd’hui il compte 105 vidéos au total.

Sa première vidéo partagée précisément le 30 août 2017, était celle où il partageait 15 choses que vous ne saviez pas sur Daniella Rodrice.

En peu de temps, il a réussi à dépasser les 397 000 abonnés sur sa chaîne depuis septembre, maintenant en novembre, il compte déjà 1,79 million d’abonnés, il ne fait aucun doute que sa popularité a immédiatement commencé à croître comme de la mousse.

Quelque chose qui a caractérisé la youtubeuse, c’est qu’elle ne cache pas les arrangements esthétiques auxquels elle a été soumise, quand quelque chose de nouveau vient à être fait, elle le partage toujours avec ses fans.

Rodrice es vegetariana y adora hacer cambios drásticos en su cabello, en más de una ocasión lo ha cortado y pintado de distintos colores, sin embargo esto lo comentó en su primer video y hace poco estuvo comiendo banderillas hechas por ella misma con salchichas quizá cambió de paraître.