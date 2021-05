Tiktoker partage la vidéo que Ben Affleck lui a envoyée lorsqu’il l’a rejetée dans Raya

Apparemment, Ben ne se sentait pas du tout bien d’avoir été rejeté par Nivine en Raya et l’a recherchée sur Instagram pour “Réclamer”. Comme prévu, la vidéo compte plus d’un million de vues jusqu’ici et il a été à peine partagé la nuit dernière.

Nivine n’a pas donné de détails sur la date exacte à laquelle sa rencontre / désaccord avec Ben Affleck a eu lieu mais nous pensons que c’était il y a quelques mois que l’acteur est célibataire, cependant, il y a quelques jours, la rumeur a émergé qu’il sortait à nouveau avec son ex-fiancée, Jennifer Lopez.