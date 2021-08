Tiktoker Timbo le Redneck tué par une camionnette

in

Source : Twitter Timbo le Redneck décède après avoir été renversé par son camion.

La mère de Timbo le Redneck a confirmé les circonstances de la mort du populaire tiktoker, survenue le samedi 31 juillet à son domicile de Floride. Le jeune de 18 ans est décédé après avoir été écrasé par son propre camion.

La mère de Timothy Isaiah Hall a fait cette annonce via le compte TikTok de son fils, qui compte plus de 200 000 abonnés. Les fans du jeune de 18 ans ont exprimé leurs condoléances pour ce départ tragique.

« Il ne fera plus de vidéos, plus de vidéos du tout. Mon fils a eu un accident hier et il ne s’en est pas remis », a déclaré Tassie Hires, mère du regretté tiktoker.

“Je tiens à remercier tout le monde pour tous les fans qu’il avait. Il aimait TikTok et croyait simplement en tous les fans et tous ceux qui l’avaient soutenu. Cela signifiait beaucoup pour lui. Parfois, il ne m’écoutait pas, il disait : ‘Je dois faire ça sur TikTok’ », a-t-elle ajouté.

Timothy Isaiah Hall est devenu populaire pendant la pandémie de coronavirus. Ses vidéos pleines d’esprit ont été célébrées par ses followers, un public composé presque entièrement d’adolescents.

Comme l’a rapporté le site d’information du magazine People, Timbo était un fan de camions et de l’ancien président américain Donald Trump. Ces deux sujets étaient des thèmes récurrents de ses vidéos.

Alors il est mort Timbo le plouc

Le message de la mère du populaire tiktoker décédé samedi 31 juillet a ouvert la question parmi les adeptes du jeune homme : dans quelles circonstances son décès est-il survenu ?

Le doute a été levé par un beau-frère du jeune de 18 ans, qui se consacre également au streaming en direct via sa chaîne YouTube.

Tony, beau-frère youtubeur du tiktoker décédé, a indiqué que Timbo The Redneck est décédé en faisant des beignets avec son camion (tournant en rond à toute vitesse).

« Il est décédé ce samedi dans un accident de camion avec sa petite amie, Kori [Williams], dans la cour avant de la maison de son ami Jay », a déclaré Tony.

«Je faisais des beignets dans la cour avant de sa maison. [su amigo] JD [cuando] le camion s’est renversé et il s’est envolé par la vitre côté conducteur et le camion lui est tombé dessus », a ajouté le beau-frère du tiktoker.

Le célèbre tiktoker Anthony Barajas est décédé

Ces derniers jours, la mort d’un autre tiktoker populaire, l’Américain Anthony Barajas, a été enregistrée.

Barajas est décédé le 26 juillet des suites d’une fusillade dans un cinéma en Californie. Il avait près d’un million de followers sur TikTok,

“Le département de police de Corona a été informé du décès d’Anthony Barajas tôt ce matin”, a rapporté le département de police de Corona à propos de la mort du jeune homme de 19 ans.

Un jour après la mort de Barajas, la police de Corona a arrêté Joseph Jiménez, un homme de 20 ans, l’auteur présumé des coups de feu qui ont mis fin à la vie du tiktoker.

L’auteur présumé est hébergé au centre de détention de Riverside avec une caution de 2 millions de dollars.

