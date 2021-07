‘Til Shiloh : l’album révolutionnaire de Buju Banton

On ne peut pas parler de l’histoire de la musique jamaïcaine sans Buju Banton. Né Mark Anthony Myrie, il est passé d’un adolescent dégingandé étudiant les DJ locaux de Kingston à un artiste qui a propulsé le dancehall et le reggae vers des sommets internationaux.

Banton a émergé en 1987 et est rapidement devenu un leader du dancehall – un genre à ses balbutiements en Jamaïque. Avec des albums comme Mr. Mention en 1992 et Voice of Jamaica en 1993, Banton a créé un personnage de « gros bwoy » mêlé d’un ton vocal rauque et d’un lyrisme de rue. En 1995, cependant, Banton était à la recherche de quelque chose de beaucoup plus grand. Il était en train de se convertir au rastafarisme. Il a commencé à développer ses locs, à étudier les paroles de l’empereur éthiopien Haile Selassie I, et à nettoyer spirituellement les bords durs qui entouraient sa musique précédente. Le résultat musical ? Un classique du reggae rasta mélodique appelé ‘Til Shiloh.

Avec l’aide des producteurs locaux Donovan Germain, Lisa Cortes Bobby ‘Digital’ Dixon, Dave Kelly, Sylvester Gorton et Steely & Clevie, Banton a transformé le son du dancehall avec ‘Til Shiloh. Lorsque le genre est entré dans les années 90, la technologie a commencé à remplacer l’enregistrement en direct. « Til Shiloh était un pont : il combinait une programmation numérique avec une instrumentation inspirée du reggae roots (comme des guitares acoustiques et des tambours Nyabinghi spécifiquement utilisés par la communauté Rastafari) qui rappelle la patrie que Banton aspirait. Fondamentalement, cela a permis à beaucoup de voir que le dancehall n’a pas besoin de rester le parent plus jeune et tapageur du reggae. ‘Til Shiloh a prouvé que le dancehall était un son adaptable qui pouvait vivre en harmonie avec le reggae.

L’album a été un moment de maturité pour Banton, dont le chemin de la conscience l’a trouvé avec un nouveau sentiment de fierté ancestrale. Pendant ce temps, Banton a découvert sa lignée marron qui remonte aux esclaves en fuite du XVIIIe siècle. Et sur ‘Til Shiloh, Banton combine des commentaires sociaux tout en brouillant les frontières entre le relâchement du dancehall axé sur les fêtes et le bouleversement politique qui a ancré la musique reggae. Vous pouvez l’entendre dès le premier morceau, « Till I’m Laid To Rest. » Avec la production directe d’un chœur africain et des percussions imposantes, Banton est alourdi par la colonisation occidentale. “Je suis dans la servitude, la vie est un gâchis/je dois me lever et soulager le stress”, chante-t-il d’une voix peinée. “Je n’exposerai plus ma faiblesse.”

L’éveil spirituel de Banton s’est encore éloigné de l’époque de « Boom Bye Bye ». Le single, enregistré à l’âge de 16 ans, a provoqué une énorme controverse sur ses paroles. ‘Til Shiloh était une renaissance nécessaire qui l’a mis sur un chemin similaire à Bob Marley. Et, comme l’icône du reggae, Banton considérait une partie de sa mission comme une mission éducative. Pendant des décennies, les rastas ont été rejetés de la société dominante en raison de leurs croyances panafricaines et de leur forte consommation d’herbe. La notoriété de Bob Marley a contribué à changer la perception des rastas. Mais, comme Banton l’a dit en 2020 pour Le gardien, il y avait encore un long chemin à parcourir. “Nous avons partagé notre musique avec le monde et nous voyons beaucoup de gens porter des dreads, mais ils ne comprennent pas les enseignements.”

L’un des moments les plus fascinants de ‘Til Shiloh est “Untold Stories”, où Banton canalise l’esprit de Marley. La voix plus douce de Banton est magnifiquement mise en valeur par la guitare acoustique. « C’est un monde compétitif pour les gens à petit budget », entonne-t-il, « dépenser un centime tout en gagnant un centime ». Des chansons comme “Complaint”, quant à elles, visent ceux qui cherchent à garder ces personnes à petit budget. « Des enfants surgissent de votre sommeil et de votre sommeil/Ne venez pas vous incliner, venez conquérir », souligne Banton dans le premier refrain. « Meurtre » est un appel direct au gouvernement prétendument corrompu de la Jamaïque. En réponse aux meurtres d’amis et de collègues artistes Panhead et Dirtsman, la chanson capture la colère de Banton contre les hommes armés qui se sont enfuis sans scotcher et la mauvaise gestion par le système de la violence armée sur l’île.

En plus des airs plus sérieux, il y a des aperçus de dancehall effronté avec “Only Man” sur le riddim Arab Attack et “It’s All Over” produit par Steely & Clevie. Dans un rappel aux premiers jours de Romeo de Banton, “Wanna Be Loved” a montré que les Rastas pouvaient flirter aussi passionnément qu’ils priaient Jah.

Til Shiloh de Buju Banton était un disque intrépide qui a jeté les bases des artistes dancehall. Après sa sortie, Capelton, Sizzla, Anthony B, Beenie Man et bien d’autres ont rapidement intégré les croyances rastafari dans leur propre musique. Aujourd’hui, une nouvelle génération d’artistes dancehall comme Koffee, Chronixx, Chronic Law, Leno Banton et Protoje font de même. ‘Til Shiloh reste un manifeste pour ceux qui cherchent à explorer la foi rastafari et à se rapprocher de leurs ancêtres. L’album porte le nom d’un dicton jamaïcain qui signifie “pour toujours”, ce qui correspond exactement à la durée pendant laquelle Banton espère que son impact durera.

