Tilda Swinton raconte un film de réalité virtuelle sur la maladie mentale ; premières à Venise

L’actrice britannique Tilda Swinton est la narratrice de Goliath: Playing With Reality, une expérience de réalité virtuelle sur un homme souffrant de schizophrénie et trouvant un lien humain avec les jeux vidéo. Sa première mondiale aura lieu le jour de l’ouverture de la Mostra de Venise, le 1er septembre.

D’une durée de 25 minutes, Goliath est une expérience animée qui “explore les limites de la réalité, démontre le poids de la maladie mentale et loue le pouvoir de soutien de la communauté des joueurs”. Le projet est dirigé par Barry Murphy et May Abdalla.

Swinton prête sa voix à Echo, un narrateur qui guide les utilisateurs à travers différentes réalités virtuelles. Goliath est un homme qui a été isolé pendant des années dans des institutions psychiatriques en raison de son état et qui trouve une connexion dans les consoles vidéo multijoueurs.

« Goliath est une exploration des endroits où nous choisissons de nous sentir en sécurité et du sens de l’expérience de la réalité de quelqu’un d’autre. En utilisant la technologie de réalité virtuelle, nous immergeons les utilisateurs dans un monde où les choses ne sont pas ce qu’elles semblent être dans le but de démêler les idées et les préjugés sur la santé mentale », ont déclaré Murphy et Abdalla.

Tilda a apporté une compréhension et un sérieux d’un autre monde qui ont élevé le caractère et l’expérience d’Echo hors de l’ordinaire. Nous espérons que leur collaboration amènera de nouveaux publics dans le monde », a ajouté Murphy.

Swinton devrait revenir à la saison des festivals de cinéma cet été, comme il l’a fait à Cannes avec The French Chronicle de Wes Anderson, un film qui a été salué par la critique.

Goliath: Playing With Reality fera partie de la programmation en réalité virtuelle de la Mostra de Venise. Le concours aura lieu du 1er au 11 septembre depuis le Palacio de Congresos du Lido. Le public pourra également suivre le festival en ligne via la plateforme Viveport de HTC et Oculus sur Facebook.