Tile, Apple AirTags et allégations antitrust, brièvement expliqués

Mardi, Apple a annoncé la sortie d’AirTag, un petit tracker électronique que les gens peuvent attacher aux clés, à un bagage ou à quoi que ce soit, vraiment, puis utiliser le système Find My d’Apple pour trouver cet article. Pour les fans d’Apple, c’est un autre produit pratique. Mais pour Tile, le fabricant d’un tracker similaire, l’annonce tant attendue est un autre signe du comportement anticoncurrentiel d’Apple.

Tile encourage à nouveau le Congrès à examiner de plus près Apple avant une audience antitrust au Sénat, au cours de laquelle l’avocat général de Tile, Kirsten Daru, témoignera aux côtés de dirigeants de Spotify, Match, Google et Apple. L’audience intervient alors qu’Apple a été accusé à plusieurs reprises de comportement anticoncurrentiel en raison de son obligation de distribuer toutes les applications iOS via l’App Store d’Apple, où Apple prend une commission sur les ventes.

Mais dans le cas des nouveaux AirTags, la critique va plus loin. Tile dit qu’Apple crée non seulement du matériel similaire au sien, mais conçoit également des logiciels Apple d’une manière qui favorise ses propres produits et désavantage les produits de Tile.

“Nous nous félicitons de la concurrence, tant qu’il s’agit d’une concurrence loyale”, a déclaré CJ Prober, PDG de Tile, dans un communiqué peu après l’annonce d’AirTag d’Apple. “Malheureusement, étant donné l’histoire bien documentée d’Apple dans l’utilisation de son avantage de plate-forme pour limiter injustement la concurrence pour ses produits, nous sommes sceptiques.”

Les AirTags d’Apple, qui seront mis en vente à la fin du mois d’avril, font ce que les produits Tile font depuis un certain temps: garder une trace des choses. Les nouveaux trackers utilisent la technologie Bluetooth pour localiser ces objets perdus. Les AirTags disposent également de la puce U1, qui utilise la technologie de bande ultra-large pour une localisation plus précise des objets. Cette approche – et même la conception physique des trackers – est très similaire à ce que Tile fait depuis des années. Tile utilise également Bluetooth pour localiser des objets, et la société est en train de lancer des capacités ultra large bande (avec une fonction de réalité augmentée) sur ses trackers.

Une grande différence entre les nouveaux AirTags et les trackers Tile: Tile s’appuie sur Apple pour assurer le bon fonctionnement de ses outils de suivi de localisation dans l’App Store d’Apple et iOS, mais pas l’inverse. Tile soutient depuis longtemps qu’Apple a injustement conçu son système d’exploitation mobile, iOS, et l’application Find My pour favoriser ses propres outils de localisation. Tile n’a pas répondu à la demande de commentaires de Recode avant l’audience de mercredi.

Apple, pour sa part, a repoussé cette critique.

«Apple a créé Find My il y a plus de dix ans pour aider les utilisateurs à localiser et à gérer les appareils perdus de manière privée et sécurisée», a déclaré la société à Recode dans un communiqué. «Nous avons toujours considéré la concurrence comme le meilleur moyen de générer des expériences exceptionnelles pour nos clients, et nous avons travaillé dur pour créer une plate-forme sous iOS qui permet aux développeurs tiers de prospérer.»

L’impasse entre Apple et Tile dure depuis des années. Des rumeurs ont émergé en 2019 selon lesquelles Apple travaillait sur un système de suivi qui concurrencerait les produits de Tile. Daru, l’avocat général de Tile, a déclaré au Congrès en janvier dernier qu’Apple rendait plus difficile pour les utilisateurs de connecter leur iPhone aux appareils Tile en exigeant des autorisations dans iOS 13.5 qui étaient enterrées dans les paramètres et en incitant également les utilisateurs à désactiver ces autorisations après que les appareils aient été d’installation. Daru a également affirmé que l’application Find My d’Apple était en concurrence avec la propre application de Tile. Tile a envoyé une lettre aux autorités européennes accusant Apple de comportement anticoncurrentiel, disant qu’iOS 13.5 avait été conçu pour favoriser l’application Find My d’Apple par rapport à l’application Tile, entre autres plaintes. Apple a nié «vigoureusement» les allégations.

Suite à la volée de lettres d’avocats, Apple a annoncé l’été dernier qu’elle lancerait un nouveau programme qui permettrait aux trackers tiers de fonctionner avec son application Find My. Mais ce n’est que début avril de cette année – deux semaines avant le lancement des AirTags – qu’Apple a finalement mis à jour l’application Find My pour lui permettre de fonctionner avec des appareils tiers.

On ne sait pas comment les législateurs ou les régulateurs réagiront à cette mise à jour. Cependant, l’argument selon lequel Apple pousse injustement les utilisateurs vers le système Find My sur le système de Tile a gagné du terrain au Congrès dans le passé. Un vaste rapport antitrust de la Chambre daté d’octobre dernier affirmait que «le service d’Apple obligerait des entreprises comme Tile à abandonner leurs applications et la capacité de différencier leur service d’Apple et d’autres concurrents» et mettre des entreprises comme Tile «dans une situation concurrentielle désavantageuse».

Avant l’audience de mercredi, la sénatrice Amy Klobuchar a qualifié l’annonce d’AirTags par Apple de «opportune», déclarant à . «que c’est le type de conduite dont nous parlerons lors de l’audience».

