Tile Buyer Life360 vend des données de localisation précises à des millions d’utilisateurs

Le service de localisation Life360 a vendu les données de localisation précises de dizaines de millions de ses utilisateurs, selon un nouveau rapport partagé par The Markup.



Life360 se présente comme une application de « plate-forme de sécurité familiale » destinée à permettre aux membres de la famille de se surveiller les uns les autres avec un logiciel de suivi installé sur les smartphones, et il existe à la fois des applications Android et iPhone.

Le logiciel est utilisé par 33 millions de personnes dans le monde, et apparemment, Life360 vend des données de localisation d’enfants et d’adultes à une douzaine de courtiers en données qui fournissent ensuite les données à d’autres tiers. Deux anciens employés de Life360 ont déclaré que Life360 est l’une des plus grandes sources de données de l’industrie, exprimant leur inquiétude quant à la façon dont les données sont utilisées et le manque de garanties pour empêcher les abus.

Les employés ont déclaré que Life360 ne prend pas de précautions pour s’assurer que les historiques de localisation ne peuvent pas être retracés jusqu’à des individus. Les informations d’identification de l’utilisateur les plus évidentes sont supprimées, mais Life360 n’agrège pas les données et ne réduit pas la précision pour préserver la confidentialité.

Le PDG de Life360, Chris Hulls, a déclaré à The Markup que les données sont une « partie importante du modèle commercial » qui permet aux services de base de Life360 d’être offerts gratuitement.

« Nous n’avons aucun moyen de confirmer ou d’infirmer l’exactitude » de savoir si Life360 est l’une des plus grandes sources de données pour l’industrie, a déclaré le fondateur et PDG de Life360, Chris Hulls, dans une réponse par courrier électronique aux questions de The Markup. « Nous considérons les données comme une partie importante de notre modèle commercial qui nous permet de garder les services de base de Life360 gratuits pour la majorité de nos utilisateurs, y compris des fonctionnalités qui ont amélioré la sécurité des conducteurs et sauvé de nombreuses vies. »

Un ingénieur qui travaillait pour X-Mode, un fournisseur de données de localisation, a déclaré que les données de localisation brutes reçues de Life360 étaient l’une de ses « offres les plus précieuses » en raison du « volume et de la précision des données ». Life360 a vendu des données à X-Mode, Cuebiq, Arity, Safegraph et d’autres qui fournissent des données de localisation à d’autres services. Life360 divulgue une partie du partage de données dans sa politique de confidentialité, mais il y a des entreprises qu’il ne répertorie pas.

Les partenaires de données ne sont divulgués publiquement que lorsque les partenaires demandent la transparence ou qu’il y a « une raison particulière de le faire », a déclaré Hulls. Il a confirmé que X-Mode achète des données à Life360 et qu’il est l’un des « environ une douzaine de partenaires de données ». Hulls a ajouté que la société soutiendrait une législation qui exigerait la divulgation publique de ces partenaires.

Certains des fournisseurs de données n’utilisent que des informations de localisation agrégées provenant de Life360. Cuebiq, par exemple, les utilisateurs ont agrégé des données pour suivre les « tendances de mobilité » de COVID-19 avec le CDC. X-Mode a fourni les données Life360 au département américain de la Défense, et SafeGraph les a également fournies au CDC.

Life360 indique clairement dans les petits caractères de sa politique de confidentialité que les données sont vendues, mais les gens peuvent ne pas être au courant de la façon dont les données sont distribuées une fois qu’elles ont été fournies aux courtiers en données. « Les familles n’aimeraient probablement pas le slogan ‘Vous pouvez regarder où sont vos enfants, et quiconque achète ces informations le peut aussi' », a déclaré Justin Sherman, membre de Duke Tech Policy Lab, à The Markup. Il existe également une fonction de désinscription, mais tous les utilisateurs ne sont peut-être pas au courant.

Life360 est une application principalement utilisée par les parents pour suivre leurs enfants et adolescents, et elle a soulevé des problèmes de confidentialité en raison de son caractère invasif. Life360 a déclaré qu’il ne partageait pas les données de localisation des utilisateurs de moins de 13 ans, mais les données des enfants de plus de 13 ans et des adultes sont un jeu équitable.

Tile, une entreprise qui fabrique des trackers basés sur Bluetooth qui concurrencent les AirTags d’Apple, est rachetée par Life360 dans le cadre d’un accord d’une valeur de 205 millions de dollars. Life360 dit que Tile lui permettra de fournir une « solution globale » pour localiser les animaux domestiques, les personnes et les objets avec l’achat de Tile, une affirmation qui est alarmante compte tenu des problèmes de confidentialité soulevés dans le rapport d’aujourd’hui.

Vous trouverez plus d’informations sur le suivi des utilisateurs de Life360 et sur la manière dont les données sont utilisées dans le rapport complet de The Markup.