Tile effrayé par la concurrence des AirTags, appelle le Congrès à enquêter sur les problèmes antitrust potentiels

Tile et Apple se sont battus ces dernières années contre ce que le premier appelle la concurrence déloyale. Tile est également l’un des membres fondateurs de la Coalition for App Fairness qui a plaidé contre Apple. Maintenant qu’Apple a officiellement lancé son nouveau traqueur d’articles AirTag, le PDG de Tile a déclaré qu’il aimerait voir le Congrès lancer une enquête sur la mise sur le marché d’AirTags par Apple.

Ce n’est pas la première fois que Tile témoigne au Congrès de ses préoccupations antitrust à propos d’Apple. En janvier 2020, Tile a décrit Apple comme un gardien injuste.

Notamment, avant qu’Apple n’annonce aujourd’hui son propre outil de suivi des articles, elle a ouvert l’application Find My à des tiers. Les trois premiers sont Belkin, Chipolo et VanMoof – Chipolo lançant le premier outil de suivi des éléments tiers qui fonctionne avec la plate-forme Find My d’Apple. Cela signifie que Tile aura beaucoup plus de difficultés à déposer des plaintes antitrust convaincantes.

Mais juste après la publication d’AirTags, CJ Prober, PDG de Tile, a partagé une déclaration (via TechCrunch) disant: «Nous accueillons la concurrence, tant qu’il s’agit d’une concurrence loyale.» Il poursuit en disant: “Malheureusement, étant donné l’histoire bien documentée d’Apple d’utilisation de son avantage de plate-forme pour limiter injustement la concurrence pour ses produits, nous sommes sceptiques.”

Fait intéressant, les AirTags d’Apple commencent à peu près au même prix que le tracker Pro de Tile et offrent bien sûr une intégration native avec iOS / macOS.

Prober devrait témoigner au Congrès demain, le 21 avril, lors de l’audience antitrust d’Apple et de Google. Et en particulier à propos du nouvel outil de suivi des objets d’Apple, il a déclaré que Tile pense qu’une sonde est «appropriée»:

Et compte tenu de nos antécédents avec Apple, nous pensons qu’il est tout à fait approprié que le Congrès examine de plus près les pratiques commerciales d’Apple spécifiques à son entrée dans cette catégorie. Nous nous félicitons de l’occasion de discuter de ces questions plus avant devant le Congrès demain.

Voici la déclaration complète du PDG de Tile:

Notre mission est de résoudre le problème quotidien de retrouver des objets perdus et égarés et nous sommes flattés de voir Apple, l’une des entreprises les plus précieuses au monde, entrer et valider la catégorie pionnière de Tile.

La raison pour laquelle tant de gens se tournent vers Tile pour localiser leurs articles perdus ou égarés est à cause de la valeur différenciée que nous offrons à nos consommateurs. En plus de fournir un ensemble de fonctionnalités de pointe via notre application qui fonctionne avec les appareils iOS et Android, notre service est parfaitement intégré à tous les principaux assistants vocaux, y compris Alexa et Google. Et avec des facteurs de forme pour chaque cas d’utilisation et de nombreux styles différents à des prix abordables, il y a un Tile pour tout le monde.

Tile s’est également associé avec succès à de grandes marques telles que HP, Intel, Skullcandy et fitbit pour permettre notre technologie de recherche dans les catégories de consommateurs du marché de masse telles que les ordinateurs portables, les écouteurs et les appareils portables. Avec plus de 30 partenaires, nous sommes impatients d’étendre les avantages de Tile à des millions de clients et d’offrir une expérience qui vous aide à garder une trace de tous vos biens importants.

Nous accueillons favorablement la concurrence, à condition que ce soit une concurrence loyale. Malheureusement, étant donné l’histoire bien documentée d’Apple dans l’utilisation de son avantage de plate-forme pour limiter injustement la concurrence pour ses produits, nous sommes sceptiques. Et compte tenu de nos antécédents avec Apple, nous pensons qu’il est tout à fait approprié que le Congrès examine de plus près les pratiques commerciales d’Apple spécifiques à son entrée dans cette catégorie. Nous nous félicitons de l’occasion de discuter de ces questions plus avant devant le Congrès demain.