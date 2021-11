Tile sera acquis par Life360 au milieu de la nouvelle concurrence d’Apple et de Samsung

Life360 a annoncé lundi avoir conclu un accord pour acquérir Tile, la société qui a popularisé les trackers Bluetooth qui ont récemment inspiré Apple et Samsung.

L’acquisition permettra aux deux sociétés de bénéficier l’une de l’autre. Life360, qui est connu pour ses fonctionnalités de localisation et de suivi axées sur la famille, sera en mesure de tirer parti de la forte présence de la marque Tile dans les magasins physiques. Life360 comprend déjà de nombreuses fonctionnalités telles que l’alerte d’aide SOS, la détection d’accident, l’envoi d’urgence, etc., qui sont disponibles via l’application.

Pendant ce temps, Tile sera en mesure de tirer parti du réseau Life360 de plus de 33 millions d’utilisateurs de smartphones, élargissant considérablement le réseau de recherche de Tile pour trouver des objets qui se trouvent en dehors de la portée Bluetooth.

Tile continuera à fonctionner en tant qu’entité de marque propre après la clôture de l’acquisition, qui devrait avoir lieu au cours du premier trimestre 2022.

L’acquisition intervient à un moment où la concurrence sur le marché du suivi d’objets a commencé à augmenter après avoir été laissée en grande partie à Tile pendant un certain temps. Apple a lancé son nouveau tracker AirTag, utilisant UWB et s’intégrant au réseau Find My. Le Samsung Galaxy SmartTag+ fonctionne de la même manière avec les téléphones Android.

Pendant ce temps, Tile a continué à rattraper son retard, lançant finalement son propre tracker Tile Ultra compatible UWB en octobre, bien qu’il ne soit pas prévu d’atteindre le marché avant le premier trimestre 2022. Quoi qu’il en soit, Tile continue de fabriquer certains des meilleurs trackers Bluetooth du marché.

« C’est un grand jour pour Tile, nos clients et nos employés », a déclaré CJ Prober, PDG de Tile, qui restera en charge de l’entité sous Life360. « Cette acquisition rassemble non seulement deux équipes incroyables avec des missions et des valeurs complémentaires, elle nous ouvre la voie pour construire ensemble les meilleures solutions au monde pour la tranquillité d’esprit et la sécurité. C’est la prochaine étape de notre voyage, et je ne pouvais pas être plus heureux de continuer à diriger notre incroyable équipe et de rejoindre le conseil d’administration de Life360. »

