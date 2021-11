Tile sera acquis par Life360 en concurrence avec AirTag

Tile, une entreprise populaire spécialisée dans les dispositifs de suivi, est sur le point d’être rachetée par une autre société de suivi appelée « Life360 ». Les deux sociétés ont annoncé mercredi un accord dans un contexte de concurrence croissante avec l’AirTag d’Apple et d’autres accessoires similaires.

Selon l’annonce (via The Verge), Tile est en cours d’acquisition pour 205 millions de dollars et l’achat devrait être finalisé au premier trimestre 2022. Le PDG de Tile, CJ Prober, rejoindra le conseil d’administration de Life360, tandis que la société promet de garder la marque Tile ainsi que tous ses employés actuels.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Life360 est une plate-forme de suivi familial ciblée avec des fonctionnalités telles que l’historique de localisation, les itinéraires préférés, les alertes personnalisées, les messages SOS, etc.

« Life360 a pour mission de simplifier la sécurité afin que les familles puissent vivre pleinement. Avec l’acquisition de Tile, nous serons désormais en mesure de fournir une solution unique et globale pour trouver les personnes, les animaux domestiques et les choses qui comptent le plus pour les familles », a déclaré Chris Hulls, cofondateur et directeur général de Life360.

Tile a été fondée en 2012 et propose une variété de dispositifs de suivi qui fonctionnent de manière similaire à AirTag. Alors que l’accessoire d’Apple n’est disponible que dans un seul design, Tile propose des trackers qui conviennent à différents types d’utilisation, comme un très petit « autocollant » pour les télécommandes et un tracker en forme de carte à conserver dans un portefeuille.

Cependant, avant même qu’Apple n’annonce AirTag, Tile s’est rendu au Congrès pour se plaindre de la façon dont Apple empêchait d’autres sociétés de fournir la même intégration que les accessoires Apple avec les appareils iOS. Apple a ensuite ouvert son réseau Find My à des tiers, mais même ainsi, Tile s’est plaint que la société exigeait que ces accessoires fonctionnent exclusivement via l’application Find My.

La vice-présidente de Tile, Kirsten Daru, a déclaré au congrès l’année dernière que les entreprises « pourraient être la meilleure équipe de football, mais vous jouez contre une équipe qui possède le stade, le ballon et la ligue, et peut changer les règles quand elle le veut » en référence à Apple

Avec l’AirTag d’Apple disponible pour seulement 29 $ et fonctionnant avec des milliards d’appareils iOS dans le monde, les choses sont certainement devenues plus difficiles pour Tile – bien que la société affirme que ses affaires vont bien.

