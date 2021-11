Tile vend son activité de suivi Bluetooth à Life360 pour 205 millions de dollars

Tile a popularisé le marquage des éléments et leur suivi à partir de votre téléphone avec ses petites balises Bluetooth, mais fait soudainement face à une concurrence accrue de la part de géants comme Apple, Amazon, Google et Samsung. L’entreprise qui a commencé à partir d’un incubateur et d’une campagne de financement participatif a annoncé qu’elle serait rachetée par Life360, qui se qualifie de « première plate-forme de sécurité familiale ». L’accord est évalué à 205 millions de dollars et devrait être finalisé au premier trimestre 2022.

Les abonnés aux services Tile et Life360 peuvent s’attendre à de nouveaux avantages dans leurs forfaits

Tile a développé sa gamme de produits au fil des ans avec une variété de trackers différents et des partenariats avec d’autres entreprises pour utiliser sa technologie. Il dispose également d’un service d’abonnement, Tile Premium, avec des fonctionnalités supplémentaires, des remplacements de batterie et une assurance contre les pertes potentielles. Cependant, le jeu a peut-être changé une fois qu’Apple et Google ont commencé à créer leurs propres fonctionnalités de localisation d’objets dans les iPhones et les appareils Android.

Captures d’écran de l’application Life360Image : Life360

Life360 se présente comme une application globale de sécurité familiale, avec partage de position entre les membres de la famille, détection de collision et autres fonctionnalités. Au cours de l’été, il a annoncé qu’il comptait plus d’un million de clients payants et a déclaré que sa valorisation avait dépassé le milliard de dollars. Il a également acquis un autre élément localisant le démarrage du matériel, Jiobit, qui fabrique des trackers connectés au cellulaire pour les enfants et les animaux domestiques.

Life360 s’attend à ce que l’accord augmente l’empreinte mondiale des deux sociétés, le réseau de recherche non Bluetooth de Tile, et crée une plus grande base d’abonnés combinée. Actuellement cotée à la bourse australienne, Life360 dit qu’elle envisage une « double cotation potentielle aux États-Unis » l’année prochaine.

Avantages Life360 Platinum et Tile PremiumImage : Life360

Dans un article de blog annonçant l’acquisition de Tile, le PDG et co-fondateur de Life360, Chris Hulls, déclare : « La combinaison de Life360 et Tile signifie que la sécurité est devenue beaucoup plus simple pour des millions de familles et d’individus à travers le monde. Nous regrouperons les appareils Tile dans le cadre de nos plans d’adhésion, et Tile offrira les avantages de l’adhésion Life360 à ses clients. Nous commencerons également à travailler sur l’intégration de nos technologies afin que les appareils Tile, les appareils portables Jiobit et les clients de l’application Life360 s’affichent sur une carte unifiée – les personnes, les animaux domestiques et les choses au même endroit.

Apple a lancé l’AirTag à 29 $ plus tôt cette année qui utilise également Bluetooth pour le suivi, mais ajoute une technologie Ultra Wideband précise et une intégration profonde avec la plate-forme iOS que Tile n’a tout simplement pas. Et il y a des indications que Google ne sera pas laissé pour compte. Samsung a lancé ses propres trackers Bluetooth de poche et Amazon s’appuie sur les appareils Echo pour permettre le suivi via le réseau Sidewalk (Tile a annoncé un partenariat avec Amazon qui a débuté en juin).

Tile a récemment annoncé son premier tracker ultra large bande, le Tile Ultra, qui sera lancé l’année prochaine et a l’avantage de fonctionner avec les deux plates-formes mobiles pour fournir un suivi beaucoup plus précis. Pourtant, comme Kirsten Daru, vice-présidente et avocate générale de Tile, l’a déclaré au Congrès l’année dernière à propos d’Apple : « Vous êtes peut-être la meilleure équipe de football, mais vous jouez contre une équipe qui possède le stade, le ballon et la ligue, et peut changer les règles quand il veut.

Gamme de trackers de tuilesImage : Tuile

Hulls a une vision plus optimiste de cette réalité, comme décrit dans son article de blog, soulignant que l’introduction des AirPods par Apple a élargi le marché de tous les casques Bluetooth bien plus qu’un seul pionnier comme Jawbone ne le pourrait.

Tile dit qu’il continuera à fonctionner comme une entité indépendante avec la même équipe, dirigée par l’actuel PDG CJ Prober. Prober rejoindra le conseil d’administration de Life360 et déclare dans l’annonce : « Cette acquisition rassemble non seulement deux équipes incroyables aux missions et valeurs complémentaires, elle nous ouvre la voie à la création conjointe des meilleures solutions au monde pour la tranquillité d’esprit et la sécurité. «