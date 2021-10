Tile vient après l’Apple AirTag avec tracker alimenté par UWB, gamme mise à jour

Après qu’Apple et Samsung soient entrés sur le marché des trackers d’objets avec leurs propres appareils compatibles Ultra-Wideband (UWB), Tile met maintenant à jour ses meilleurs trackers Bluetooth avec de nouvelles fonctionnalités et un nouveau produit.

Mardi, la société a annoncé le nouveau Tile Ultra, son premier produit alimenté à la fois par Bluetooth et UWB.

Avec les avantages de l’UWB, Tile propose des capacités de suivi plus précises grâce à la nouvelle fonction Point and Locate. Semblable à des appareils comme l’Apple AirTag ou le Samsung Galaxy SmartTag+, Point and Locate permet aux utilisateurs de se concentrer sur un objet perdu en utilisant la puissance de la RA, en dirigeant les utilisateurs vers l’appareil avec des repères visuels.

Tile dit qu’il travaille avec Google pour optimiser la prise en charge de l’Ultra-Wideband sur les meilleurs téléphones Android fonctionnant sous Android 12. Le Tile Ultra sera le premier tracker UWB à prendre en charge iOS et Android lors de son lancement début 2022.

Scan and Secure est une autre nouvelle fonctionnalité des trackers Tile qui informera les utilisateurs s’il y a un tracker inconnu à proximité, afin que les utilisateurs puissent éviter d’être eux-mêmes suivis. Cela sera disponible pour toute personne disposant de l’application Tile, bien que la société travaille avec des experts sur les moyens d’étendre la fonctionnalité, ce qui est intelligent étant donné qu’il s’agissait d’un gros point de discorde pour l’Apple AirTag.

Enfin, Tile introduit une nouvelle fonctionnalité Lost and Found qui permet aux utilisateurs non-Tile d’aider à localiser les éléments. Avec un code QR imprimé au dos de certains des derniers appareils Tile, les utilisateurs non-Tile pourront accéder aux informations de contact du propriétaire pour coordonner le retour en toute sécurité de l’article.

Ces nouvelles fonctionnalités sont lancées parallèlement à la gamme de trackers mise à jour de Tile. En plus du Tile Ultra, il y a le nouveau Tile Pro qui présente un nouveau design et une portée de 400 pieds, le Tile Mate avec un look mis à jour et une autonomie de 3 ans, et le Tile Slim et Sticker avec une portée améliorée. Tous les nouveaux modèles sont classés IP67 et disposent d’un volume plus élevé et d’une portée de recherche de 250 pieds, mais pas d’UWB.

Le Tile Ultra alimenté par UWB arrivera au début de l’année prochaine, tandis que les Pro, Mate, Slim et Sticker sont disponibles à partir d’aujourd’hui.

