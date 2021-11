Tilke : Djeddah sera vraiment très proche entre Lewis et Max

Le programme double de la Formule 1 dans l’inconnu se poursuit le week-end prochain lors du premier Grand Prix d’Arabie saoudite. Si quelqu’un a une idée de ce qui pourrait arriver, c’est l’architecte du circuit de la corniche de Jeddah, Carsten Tilke.

COVID-19 a fait des ravages sur certains sites de F1, les grandes courses tombant du calendrier devant être remplacées. Le week-end dernier, le sport s’est rendu pour la première fois sur le circuit international de Losail au Qatar, la 20e manche de la saison de championnat également sur un nouveau site.

Mais la piste existe depuis 2004 et accueille le MotoGP chaque année depuis lors et a eu des courses automobiles, y compris la série GP2 pendant cette période.

Cependant, le projet de Djeddah a été construit à partir de zéro cette année et le mot de sources sur le terrain, c’est une course contre la montre qu’ils gagneront, mais attendez-vous à ce que le travail se poursuive 24h / 24 et 7j / 7 jusqu’à ce que les voitures de F1 sortent des points pour FP1 le vendredi 3 décembre. .

Dans une interview avec talkSport, Tilke a d’abord confirmé que le circuit serait prêt pour l’action : « C’est bien sûr très proche, un calendrier de projet très serré mais la piste sera prête.

Tilke : Ce qui sera intéressant, c’est qu’il y a trois zones DRS possibles

« C’était vraiment l’un de nos projets les plus ambitieux avec le plus de pression de temps pour vraiment y arriver en huit mois, mais au final, c’est vraiment incroyable ce qu’il y a maintenant et tout le monde est excité pour la prochaine course. »

L’équipe de Tilke a imaginé un aménagement balnéaire ultra-rapide de 6,2 kilomètres que les autorités saoudiennes visent à éclipser Monaco en termes de glamour, ce qui a posé des défis pour les architectes.

« Le terrain pour la piste est très étroit », a expliqué Tilke. « Un morceau de terre très étroit à côté de la mer Rouge et il y a beaucoup d’interactions entre les bâtiments et la piste, tout est tendu ensemble », a expliqué Tilke.

« Nous avions ce terrain juste à côté de la mer Rouge et il y avait ce lagon à l’intérieur et ils conduiront autour du lagon, et la bonne chose est que nous étions assez flexibles dans cette bande étroite, bien sûr, nous étions limités par mais nous avons construit la plupart des rues complètement nouvelles.

« Ce qui sera intéressant, c’est qu’il y a trois zones DRS possibles directement l’une derrière l’autre », a-t-il expliqué. « C’est donc trois zones DRS et à chaque fois des virages différents après cela, ce qui peut être vraiment intéressant.

« Ce ne sont pas que des lignes droites, c’est une zone DRS mais il faut être vraiment concentré car il y a des murs juste à côté, il faut diriger. »

Il ne ressemble à aucun autre circuit du calendrier F1 et privilégiera l’appui ainsi que la puissance

Quant à savoir où il s’attendait à ce que l’action se produise, sur la base de simulations et d’une intuition, Tilke a prédit : « Ce que je pense est très intéressant, c’est le passage de T4 à T10, c’est une combinaison S très rapide, ce sera également un défi pour aux pilotes de trouver les bonnes lignes, et le T13 est également un virage incliné à 12%, il y a donc beaucoup d’éléments différents.

Quant aux comparaisons avec d’autres sites de Grand Prix, Tilke a déclaré : « C’est difficile de comparer, j’y ai vraiment réfléchi. Vous pouvez peut-être dire ce passage ici, ce passage là, mais pour moi, je ne peux pas le comparer.

« C’est vraiment rapide, il n’y a pas tous les bâtiments à l’intérieur comme un circuit urbain quand on pense à Bakou, Monaco ou Singapour. Cela permet de mieux faire de belles combinaisons de coins, et non des coins à 90 degrés, ce qui est normal dans une ville.

La première course à Djeddah s’avère également être l’une des plus importantes dans le contexte de l’incroyable bataille pour le titre de cette année entre les challengers Red Bull et leur as néerlandais Max Verstappen contre les champions en série Mercedes et leur superstar Lewis Hamilton.

Impossible de prédire qui sera le plus fort Red Bull ou Mercedes, Hamilton ou Verstappen

Il y a huit points entre eux après 20 rounds de combat pour le titre, la course en Arabie saoudite pourrait voir Verstappen sacré champion si Hamilton rencontre un problème ou abandonne. Mais avec leurs deux équipes qui sortent les gros canons pour les deux dernières courses, tout peut arriver lors de la 21e journée du 5 décembre.

Tilke est plus que conscient de l’importance de la course de dimanche prochain : « Cela pourrait aller dans les deux sens. D’un côté, c’est très rapide, donc le moteur est important, mais de l’autre, c’est beaucoup de virages. C’est aussi important, donc pour être honnête, je ne suis pas sûr, nous verrons.

« Pour le moment, l’élan est à nouveau avec Mercedes. Ils sont si forts et il sera difficile de les battre, mais on ne sait jamais ce qui va se passer.

« Verstappen est devant et nous avons un circuit urbain où vous pouvez toucher les murs facilement, et si quelque chose arrive, Verstappen sera là, c’est vraiment très proche et peut aller dans les deux sens.

« Je pense que c’est impossible [to predict], nous ne savons pas, nous verrons qui réussira à faire face à la nouvelle piste, ce sera un défi pour eux.

« Mercedes reprend le moteur puissant qu’ils avaient au Brésil, et si c’est toujours ce moteur avec autant de puissance, je pense que ce sera difficile pour tout le monde. »

L’objectif est de créer une piste qui offre aux équipes de F1 diverses options de stratégie pour la course

Avec Pirelli, Tilke a expliqué comment son équipe a conçu un circuit qui favorisera la meilleure stratégie et tactique des équipes : « Nous essayons de rendre différentes stratégies possibles, c’est quelque chose que nous visons. Pour apporter un élément de plus à la course qui la rend intéressante afin que tout le monde ne choisisse pas la même stratégie.

« Ainsi par exemple avoir une entrée et une sortie des stands assez courtes pour ne pas perdre autant de temps à l’entrée, ce qui permet de faire des stratégies à un, deux arrêts, voire trois arrêts », prédit Tilke.

« Tilke Engineers & Architects » a été créé en 1983 par Herman Tilke et est depuis lors le concepteur de piste de F1 avec des projets achevés à Abu Dhabi, Bakou, Istanbul, Mexico, Sotchi, Circuit des Amériques, Red Bull Ring pour n’en nommer que quelques-uns

À propos du projet saoudien, ils disent sur leur site Web : « Cette année, au nord du centre-ville de Djeddah, en Arabie saoudite, une nouvelle piste de course spectaculaire va être construite. Le circuit de rue temporaire longe la côte de la mer Rouge, serpente à travers la lagune autour de la célèbre mosquée flottante.

« Avec une longueur totale de plus de six kilomètres, le Jeddah F1 Street Circuit est la deuxième piste la plus longue du calendrier actuel des courses de Formule 1 après Spa-Francorchamps.

« Avec 27 virages et une vitesse moyenne de 252 km/h, la piste est aussi l’une des plus exigeantes et des plus rapides. Son emplacement idyllique sur le front de mer de Djeddah et son design hors du commun promettent aux spectateurs des courses spectaculaires du Grand Prix d’Arabie Saoudite devant un panorama à couper le souffle.

« Les tribunes temporaires formeront trois arènes positionnées au point le plus au nord, au centre près de la ligne droite de départ-arrivée et au point le plus au sud de la piste. Cela donnera aux spectateurs une vue merveilleuse sur l’action de course.

« Un « Royal Overlook » sera disponible pour les invités VVIP avec une vue sur la ligne droite de départ et d’arrivée et les virages au centre de la piste.

« Nous attendons avec impatience un premier week-end de course passionnant du 3 au 5 décembre 2021 ! »

Après seulement 8 mois, le #JeddahCornicheCircuit est PRÊT À L’ACTION !✅

Qui est impatient de voir les meilleurs pilotes du monde courir au #F1 stc #SaudiArabianGP ?! 🏎🇸🇦🤩#OvertakeTheFuture #نسابق_المستقبل pic.twitter.com/OhQXy0qs23 – F1 stc GP d’Arabie saoudite (@SaudiArabianGP) 21 novembre 2021