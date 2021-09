Till coule contre Brunson – AS.com

Derek Brunson commence à se tourner vers le titre des poids moyens en soumettant Darren Till au troisième tour de l’événement principal à l’UFC Las Vegas 36. L’Américain de 37 ans a puisé dans l’expérience pour remporter un match qu’il avait en main et que seule la faim a enlevé à Till. L’Anglais arriva en hâte et Il se lance dans un combat plus important : vaincre quatre lors de ses cinq derniers combats. Pendant ce temps, Brunson dans ce laxisme de poursuites a tout gagné. Il veut qu’Adesanya soit ceci : “Je ne suis pas pressé. Je sais qu’il a un match, je peux attendre. Je veux bien me préparer et faire ce match“, lança-t-il en finissant.

Le match a commencé avec Till agressif et Brunson tenant bon. L’Américain savait qu’il devait mener le combat au sol s’il voulait avoir des options. Il a profité du premier virage qu’il a effectué pour mettre son rival au ras du sol. Là, il l’a dominé et avec le sol et la livre il a infligé une forte punition. Dans la seconde, Brunson a cherché la même chose et bien que Till se soit bien défendu… il s’est retrouvé le dos collé au sol et souffrant. Beaucoup. Quelque chose doit changer. Il était à nouveau agressif, gardait ses distances et sortait ses coups de poing. C’est ainsi qu’il chassa l’américain dans le temple et le laissa très touché. Il y avait la fin de Till. L’envie de gagner et de lever les yeux à nouveau lui fit tenter une guillotine. S’il avait continué à distance, avec beaucoup de temps devant, peut-être que le KO serait arrivé. En saisissant, il a permis à Brunson de tirer de l’expérience.

Cette prise a été transformée par l’Américain en un démontage et déjà sur le terrain, Till fit la deuxième erreur fatale. Pour éviter le sol et la livre, il s’est retourné et a tourné le dos. Il était temps. Le mataleón est arrivé qui a mis fin au combat. La finale a eu Brunson la tête haute et Till a eu une très grosse crise.