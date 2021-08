Till Lindemann de Rammstein interrogé par la police russe sur son apparition au festival

Selon Deutsche Welle, RAMMSTEIN leader Jusqu’à Lindemann a été interrogé par la police russe avant sa comparution prévue à un festival ce week-end.

Le festival, qui devait avoir lieu le 29 août dans la ville de Tver, à 180 kilomètres au nord-ouest de Moscou, a finalement été annulé en raison de la pression signalée par les autorités.

Bien que certains médias aient affirmé que Lindemann a été arrêté lorsqu’il a reçu la visite de sa chambre d’hôtel par la police russe vendredi soir, Bild a déclaré que le chanteur avait simplement été averti par la police russe qu’il devait se conformer à certaines conditions liées au COVID tout en se produisant lors de l’événement.

Selon Interfax, Lindemannle directeur de, Anar Reiband, fait face à des accusations d’avoir enfreint les lois sur l’immigration parce qu’il est entré en Russie sous prétexte que le but de son voyage était le tourisme.

Lindemann doit également apparaître le week-end prochain sur la Place Rouge à Moscou au Festival international de musique militaire de la tour Spasskaya.

Plus tôt dans le mois, un musée en Russie a menacé de poursuites judiciaires contre Lindemann sur la vente « non autorisée » d’un jeton non fongible (NFT) portant son imagerie.

Jusqu’àLe tout premier NFT devait inclure des images du musée de l’Ermitage à Saint-Pétersbourg, en Russie, qui a été tournée à l’origine pour Lindemann‘s “Ville bien-aimée” vidéo. Le célèbre musée, qui a lui-même frappé des NFT officiels de ses célèbres œuvres d’art, a publié une déclaration selon laquelle Lindemannl’utilisation de ses œuvres “n’était pas et n’aurait pas pu être convenue avec le musée”. Il a également déclaré qu’il avait donné Lindemann un « avertissement de violation de licence » sur ce qui est prétendu être des « jetons illégaux ».

Selon Russia Beyond, le directeur de l’Ermitage Mikhaïl Piotrovski décrit le comportement de Lindemann et son équipe dans une interview avec La vie de Forbes comme “grossier et entêté”, ajoutant qu’il ne s’agit pas seulement de droits intellectuels, mais d'”agression intellectuelle”.



окалисту Rammstein иллю Линдеманну, который сейчас находится России, риехала полиция. о словам очевидцев, силовики штатском зашли в номер к музыканту, чтобы «побеседовать». Россию Тиль Линдеман приехал, чтобы выступить на концерте в поддержку партии «Родина». pic.twitter.com/TOLrMUVPPI – ФедералПресс (@FederalPress) 28 août 2021

