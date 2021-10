Jusqu’à Lindemann, génie du metal industriel, leader et voix de RAMMSTEIN, et trois fois Prix ​​ÉCHO gagnant, se lancera dans une tournée européenne en solo, baptisée « Ich Hasse Kinder » (traduction anglaise : « I Hate Kids »), en janvier.

Jusqu’à présent, les émissions suivantes ont été annoncées :

18 janvier – Kiev, Ukraine @ Stereo Plaza



20 janvier – Bratislava, Slovaquie @ EXPO-Aréna



22 janvier – Prague, République tchèque @ Tipsport Arena



23 janvier – Tallinn, Estonie @ Tondiraba Ice Hall



26 janvier – Novossibirsk, Russie @ Mvk « Novosibirsk Ekspotsentr »



28 janvier – Moscou, Russie @ Adrenaline Stadium

En juin dernier, Lindemann a sorti un court métrage intitulé « Ich Hasse Kinder ». Le film, réalisé par Gris Sergey et produit par Lindemann et Anar Reiband, peut être vu ci-dessous.

Les « Ich Hasse Kinder » court métrage arrivé un mois après la sortie de Jusqu’àest célibataire du même nom. En mai, Lindemann a également publié un vidéoclip pour la version orchestrale de son « Lubimiy Gorod » single solo, entièrement chanté en russe, pour le film original « Devyatayev », qui est sorti fin avril. Traduite par « Beloved Town », la ballade au piano a été composée par Evgueni Dolmatovsky (paroles) et Nikita Bogoslovski. Il a été à l’origine interprété par Marc Bernes en 1939.

« Devyatayev », réalisé par Timur Bekmambetov, concerne le pilote soviétique Mikhaïl Devyatayev, qui a été capturé par l’Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale. Il mène une évasion d’un camp de concentration sur l’île d’Usedom dans la mer Baltique en détournant un avion.

LINDEMANN, le projet mettant en vedette le chanteur Jusqu’à et producteur et multi-instrumentiste suédois Peter Tägtgren (HYPOCRISIE, LA DOULEUR), a sorti un film-concert, « Vivre à Moscou », le 21 mai sur Blu-ray. L’ensemble comprend des séquences vidéo filmées par des professionnels de LINDEMANNLa représentation du 15 mars 2020 à Moscou, la VTB Arena de Russie.

Novembre dernier, Lindemann et Tägtgren ont confirmé qu’ils mettaient fin à leur collaboration sur le LINDEMANN projet.

LINDEMANNle deuxième album de, « F&M », a été publié en novembre 2019. Le suivi de 2015 « Compétences en pilules » a de nouveau été produit et mixé par Tägtgren.

« Compétences en pilules » atteint le statut d’or en Allemagne et était entièrement en anglais. Sur le deuxième opus, Lindemann recommence à chanter exclusivement en allemand.

LINDEMANN avait reçu quelques critiques en raison de son utilisation de la pornographie au cours de son deuxième cycle d’album, avec le clip de « Platz Eins » décrit par un site comme « de l’art porno à part entière – élégant et élégant, étrange et expérimental, et définitivement classé X ».

En février dernier, RAMMSTEIN claviériste Christian « Flocon » Lorenz a confirmé que le groupe avait enregistré un nouvel album studio pendant la pandémie de coronavirus.

En octobre dernier, RAMMSTEIN a révélé qu’il était revenu à La Fabrique studios à Saint-Rémy-de-Provence, dans le sud de la France. À l’époque, le groupe avait écrit dans un article sur les réseaux sociaux : « Malheureusement pas de tournée cette année, mais c’est super d’être de retour en studio ! »

RAMMSTEINle septième album sans titre est sorti en mai 2019 via UME/Spinefarm en Europe et Caroline Records aux États-Unis Le premier disque studio du groupe depuis 2009 « Liebe Ist Für Alle Da » a fait ses débuts au n ° 1 des charts d’albums dans 14 pays et a été le dixième n ° 1 du groupe en Allemagne.