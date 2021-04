Till Lindemann de Rammstein sort un single solo en russe

RAMMSTEIN chanteur Till Lindemann a sorti un nouveau single solo. La ballade au piano, chantée entièrement en russe, est intitulée “Любимый город”, qui s’est traduit par “Ville préférée”, et a été composé par Nikita Bogoslovsky, avec des paroles de Evgenij Dolmatovskij.

Comme indiqué précédemment, LINDEMANN, le projet avec le chanteur Till et producteur et multi-instrumentiste suédois Peter Tägtgren (HYPOCRISIE, LA DOULEUR), sortira un film de concert, “Vivre à Moscou”, le 21 mai sur Blu-ray. L’ensemble comprendra des séquences vidéo filmées par des professionnels de LINDEMANNPerformance du 15 mars 2020 à Moscou, la VTB Arena de Russie.

Novembre dernier, Lindemann et Tägtgren ont confirmé qu’ils mettaient fin à leur collaboration sur le LINDEMANN projet.

LINDEMANNle deuxième album de “F & M”, a été publié en novembre 2019. Le suivi de 2015 “Compétences en pilules” a de nouveau été produit et mixé par Tägtgren.

“Compétences en pilules” atteint le statut d’or en Allemagne et était entièrement en anglais. Sur le deuxième opus, Lindemann est retourné au chant exclusivement en allemand.

LINDEMANN avait reçu quelques critiques en raison de son utilisation de la pornographie lors de son deuxième cycle d’album, avec le clip de «Platz Eins» décrit par un site comme “du porno d’art à part entière – élégant et élégant, étrange et expérimental, et définitivement classé X”.

En février dernier, RAMMSTEIN claviériste Christian “Flake” Lorenz a confirmé que le groupe avait enregistré un nouvel album studio pendant la pandémie de coronavirus.

Octobre dernier, RAMMSTEIN a révélé qu’il était revenu à La Fabrique studios à Saint-Rémy-de-Provence, dans le sud de la France. À l’époque, le groupe avait écrit dans un article sur les réseaux sociaux: “Malheureusement pas de tournée cette année – mais c’est super d’être de retour en studio!”

RAMMSTEINLe septième album sans titre est sorti en mai 2019 via UME/Spinefarm en Europe et Caroline Records aux États-Unis Le premier disque studio du groupe depuis 2009 «Liebe Ist Für Alle Da» a fait ses débuts au n ° 1 sur les charts d’albums dans 14 pays et a été le dixième n ° 1 du groupe en Allemagne.



