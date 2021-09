Till souhaite le meilleur à Derek Brunson, mais veut lui arracher la tête

Darren Till est convaincu qu’il battra Derek Brunson lors de l’événement principal de l’UFC Vegas 36 et a des projets violents pour lui.

Till vient de perdre une décision contre Robert Whittaker en juillet de l’année dernière. Depuis, le Britannique se remet d’une blessure. Avec une victoire, Darren dit qu’il obtiendra une chance au titre, mais il prévoit non seulement de gagner, mais aussi de gagner avec style contre Brunson.

«Avec Derek, ça s’est bien passé, c’est un gars cool. Il a fait plus d’un million de mèmes de moi sur Instagram. Il ne peut même pas suivre, donc c’est comme ; ‘tu sais que? Derek remporte le troll sur les réseaux sociaux.’ Il m’a bien trollé. C’était amusant, joyeux, et c’est vrai, je sais qu’il dit que je suis un peu bizarre avec mes affaires, comme s’il disait : “Un jour, Till me souhaite le meilleur pour ma famille, l’autre jour il réchauffe les choses.” Je souhaite le meilleur à sa famille, j’espère qu’il a de l’argent, j’espère qu’il va bien, mais je vais quand même y aller et lui faire un putain de trou dans la tête samedi. C’est l’état d’esprit et j’espère qu’il a le même état d’esprit. Mais tout est amour.”