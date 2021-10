Tilt Brand Solutions nomme Michelle Suradkar COO

Jusqu’en 2020, elle était chez MullenLowe Lintas Group où elle était directrice des ressources humaines du groupe.

Le cabinet de conseil en marque et communication Tilt Brand Solutions a intégré Michelle Suradkar en tant que directrice de l’exploitation. Elle entre à bord à compter du 15 novembre et rendra compte à Joseph George.

Jusqu’en 2020, elle était chez MullenLowe Lintas Group où elle était directrice des ressources humaines du groupe. Elle faisait également partie du comité de direction du Groupe. Titulaire d’un MBA de Bajaj, Suradkar a débuté dans la société Coca Cola avant de rejoindre Lintas, où elle a travaillé pendant près de 20 ans.

« Nous sommes à un moment très excitant et critique chez Tilt. Nous avons eu la chance d’avoir eu une course formidable les trois premières années de notre existence; et cela nous a donné la confiance nécessaire pour changer de vitesse alors que nous nous préparons à gérer l’échelle et les complexités qui l’accompagnent. Michelle est une personne avec qui j’ai travaillé en étroite collaboration pendant près d’une décennie chez Lintas ; et ses compétences, ses intérêts, son éthique de travail et son énergie sont exactement ce dont nous avons tous besoin chez Tilt alors que nous entamons la prochaine phase de notre voyage chez Tilt. Je suis à la fois reconnaissant et ravi qu’elle ait accepté d’assumer cette responsabilité », a déclaré Joseph George, fondateur et directeur général de Tilt Brand Solutions.

« J’ai regardé avec admiration comment Tilt s’est construit ces trois dernières années, et je ne suis pas surpris de ce qu’ils pensent pouvoir accomplir à partir de maintenant. La mise à l’échelle tout en continuant à fournir aux clients le travail courageux et efficace qu’ils attendent de Tilt est une tâche aussi exaltante que difficile. J’ai hâte que nous construisions un modèle de classe mondiale, fabriqué en Inde, qui devienne la référence pour notre industrie », a déclaré Suradkar dans son nouveau rôle.

