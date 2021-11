Tilt Brand Solutions nomme Sirish Suveer au poste de directeur principal, affaires

Dans son nouveau rôle, Suveer dirigera la fonction de gestion des comptes avec Avinash Shenoy, directeur principal, affaires

Tilt Brand Solutions, le cabinet de conseil en marque et communication, a nommé Sirish Suveer au poste de directeur principal, affaires. Suveer rapportera à Rajiv Chatterjee, co-fondateur et directeur commercial de Tilt Brand Solutions. Dans son nouveau rôle, Suveer dirigera la fonction de gestion des comptes avec Avinash Shenoy, directeur principal des affaires alors que l’agence basée à Mumbai se développe et continue de consolider ses activités, a déclaré Chatterjee.

« Il nous rejoint à un moment charnière pour Tilt, alors que nous nous développons et continuons à assumer des mandats de service complet plus importants. Son expérience au sein de grandes entreprises d’agences clés est exactement la raison pour laquelle nous pensons que c’est un choix et un moment parfaits », a-t-il ajouté.

Suveer apporte avec lui plus de 18 ans d’expérience dans la publicité et le marketing. Il a travaillé avec plusieurs agences de renom telles que Publicis, MullenLowe Lintas Group, JWT & Max Life Insurance. Au cours de ses passages dans ces agences, il a dirigé les équipes de marques telles que Citibank, Heineken, Zee5, Skoda, Dabur, Vistara, Airtel, PepsiCo et Britannia, entre autres.

«Je suis ravi de commencer cette nouvelle manche avec Tilt. La faim est évidente dans la culture de l’agence, au cours des trois dernières années, Tilt a construit un portefeuille enviable. Avec l’approche stratégique du « Full-Brained Thinking » et le mantra créatif de « One Brand. Many Stories », l’ambition est de créer un travail remarquable et de construire des récits enrichissants pour nos partenaires. J’ai hâte de diriger une équipe formidable et de créer de la magie », a déclaré Suveer.

Tilt Brand Solutions prétend offrir des services sur mesure de stratégie, de création, de contenu et de production pour les marques. Le mois dernier, l’agence a embarqué Michelle Suradkar en tant que directrice des opérations qui prendrait ses fonctions le 15 novembre.

Lire aussi : Les PDG et les directeurs généraux s’impliquent davantage dans le processus de prise de décision technologique : rapport

Lire aussi : 68 % des prosommateurs s’attendent à ce que leur expérience d’achat en ligne soit personnalisée grâce à la personnalisation et à l’IA : rapport

Suivez-nous sur Twitter, Instagram, LinkedIn, Facebook

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

BrandWagon est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de la marque.