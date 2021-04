Last Man Standing a connu une solide course sur deux réseaux, mais la comédie de Tim Allen touche enfin à sa fin officielle. Alors qu’ABC annulait initialement la sitcom après la saison 6, Fox a repris la série l’année suivante pour la saison 7 et en est maintenant à sa neuvième et dernière saison. Tim Allen a partagé plusieurs photos du plateau lors de la dernière prise de vue et cela suffit à émouvoir tout fan de longue date.